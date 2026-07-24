Edinburgh devine primul oraș din Scoția care introduce o taxă pentru turiști. Iată cât trebuie să plătești

Edinburgh devine primul oraș din Scoția care introduce o taxă pentru turiști, potrivit Euronews.

Țara speră să strângă până la 58 de milioane de euro pe an din această taxă.

Taxa se aplică de vineri, 24 iulie

Călătorii care vizitează Edinburgh vor trebui să o plătească începând chiar de vineri, 24 iulie.

O taxă de 5% se aplică acum la costul tuturor cazărilor peste noapte plătite în capitala Scoției, potrivit sursei.

Banii colectați din această taxă vor fi folosiți pentru a investi în atractivitatea țării la nivel mondial, ca loc de vizitat și de locuit.

S-a convenit oficial asupra taxei în ianuarie 2025. Consilierii au aprobat o propunere de a percepe taxe oaspeților din hoteluri, pensiuni, hosteluri și închirieri de vacanță, inclusiv Airbnb-uri.

Taxa se aplică sejururilor ce au loc începând de vineri

Taxa de 5% s-a aplicat tuturor rezervărilor în avans efectuate începând cu 1 octombrie 2025, pentru sejururi care au loc începând cu 24 iulie 2026. De asemenea, este plafonată la cinci nopți consecutive și se percepe la aceeași rată în fiecare zi a anului, mai arată sursa citată.

„Această mică contribuție nouă din partea vizitatorilor care se cazează peste noapte va ajuta la îmbunătățirea serviciilor și a spațiilor publice de care depindem cu toții. Va gestiona în același timp mai bine efectele turismului și ale evenimentelor majore”, a transmis Jane Meagher, lidera Consiliului Local.

În februarie, consilierii au convenit asupra primului set complet de programe de investiții care utilizează fondurile obținute din această taxă.

În valoare de peste 100 demilioane de euro în următorii trei ani, programele inițiale se încadrează în trei teme. Operațiuni și infrastructură urbană, Cultură, patrimoniu și evenimente, și Managementul destinațiilor și vizitatorilor, potrivit aceleiași surse.