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Persoanele de peste 50 de ani fac aceeași greșeală când își planifică vacanțele. Cele 5 sfaturi ale experților

Un sfert dintre britanicii peste 50 de ani se simt blocați într-un „limbo al călătoriilor”. Un nou studiu arată că mulți își amână vacanțele de vis din cauza muncii, sănătății sau banilor.
Persoanele de peste 50 de ani fac aceeași greșeală când își planifică vacanțele. Cele 5 sfaturi ale experților
Andreea Tobias
19 iul. 2026, 10:07, Știrile zilei
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Un sondaj pe 2.000 de persoane peste 50 de ani arată că 34% se simt mai motivați să călătorească decât în tinerețe. 47% spun că vor să recupereze timpul pierdut, dar un sfert se simt blocați de sănătate, muncă sau bani.

Unul din patru se teme că o pauză prelungită i-ar putea exclude definitiv de pe piața muncii. În medie, ultima vacanță de peste două săptămâni a avut loc acum mai bine de șase ani.

Ce destinații își doresc cel mai mult?

Aurora boreală din Islanda este pe primul loc în topul dorințelor, cu 25% din răspunsuri.

Urmează o călătorie cu trenul de lux prin Europa, cu 20%.

Studiul a fost comandat de o agenție care promovează „concediile sabatice de pre-pensionare”. Directorul general Niel Alobaidi spune că o pauză prelungită îi ține de fapt mai mult timp pe britanici în câmpul muncii.

Ce sfaturi dau vedetele Race Across the World?

Mark și Margo, concurenți la emisiunea Race Across the World, au oferit sfaturi pentru călătoriile la vârste mai înaintate.

Ei recomandă să nu mai aștepți „momentul potrivit” și să alegi confortul în locul nevoii de a demonstra ceva.

Alt sfat este să lași loc pentru neprevăzut, pentru că oamenii întâlniți rămân în amintire mai mult decât locurile vizitate.

Cei doi mai spun că o călătorie e mai frumoasă când e împărtășită și că vârsta nu ar trebui să limiteze dorința de aventură.

Cele 5 sfaturi pentru călătorii

  1. Nu mai aștepta „momentul potrivit” – viața nu se conformează întotdeauna programului nostru. Amintirile create acum devin parte din viața de azi.
  2. Alege confortul în locul dorinței de a demonstra ceva – după zeci de ani de organizat totul, e un lux să te bucuri pur și simplu de călătorie.
  3. Lasă loc pentru neprevăzut – oamenii întâlniți rămân în amintire mai mult decât locurile vizitate.
  4. Călătoria e mai frumoasă când e împărtășită – compania altor oameni curioși adaugă ceva special experienței.
  5. Nu-ți subestima capacitățile – la vârste mai înaintate ai încetat să încerci să impresionezi pe cineva și știi ce îți place cu adevărat.

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