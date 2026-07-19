Persoanele de peste 50 de ani fac aceeași greșeală când își planifică vacanțele. Cele 5 sfaturi ale experților

Un sondaj pe 2.000 de persoane peste 50 de ani arată că 34% se simt mai motivați să călătorească decât în tinerețe. 47% spun că vor să recupereze timpul pierdut, dar un sfert se simt blocați de sănătate, muncă sau bani.

Unul din patru se teme că o pauză prelungită i-ar putea exclude definitiv de pe piața muncii. În medie, ultima vacanță de peste două săptămâni a avut loc acum mai bine de șase ani.

Ce destinații își doresc cel mai mult?

Aurora boreală din Islanda este pe primul loc în topul dorințelor, cu 25% din răspunsuri.

Urmează o călătorie cu trenul de lux prin Europa, cu 20%.

Studiul a fost comandat de o agenție care promovează „concediile sabatice de pre-pensionare”. Directorul general Niel Alobaidi spune că o pauză prelungită îi ține de fapt mai mult timp pe britanici în câmpul muncii.

Ce sfaturi dau vedetele Race Across the World?

Mark și Margo, concurenți la emisiunea Race Across the World, au oferit sfaturi pentru călătoriile la vârste mai înaintate.

Ei recomandă să nu mai aștepți „momentul potrivit” și să alegi confortul în locul nevoii de a demonstra ceva.

Alt sfat este să lași loc pentru neprevăzut, pentru că oamenii întâlniți rămân în amintire mai mult decât locurile vizitate.

Cei doi mai spun că o călătorie e mai frumoasă când e împărtășită și că vârsta nu ar trebui să limiteze dorința de aventură.

Cele 5 sfaturi pentru călătorii