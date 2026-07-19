UPDATE Furtuna a afectat circulația trenurilor în București Nord. Alimentarea liniilor de contact a fost întreruptă

UPDATE

CFR SA a anunțat căla ora 16:25 alimentarea cu energie electrică a liniei de contact din Complexul Feroviar București Nord a fost restabilită.

Ulterior, începând cu ora 16:46, linia de contact a fost scoasă accidental de sub tensiune pe următoarele sectoare:

• firele I și II București Băneasa – Pantelimon;

• Stația CF Pantelimon, integral;

• Pantelimon – București Obor;

• Stația CF București Obor, integral;

• firele I și II Pantelimon – Ramificația Pasărea.

Echipele intervin în teren, cu drezina pantograf din Chitila, pentru identificarea cauzei și remedierea deficienței.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Potrivit companiei, începând cu ora 16.04, alimentarea cu energie electrică a liniei de contact din Complexul Feroviar București Nord este întreruptă, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile.

Linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor și trenurilor electrice, iar lipsa tensiunii poate afecta temporar circulația trenurilor cu tracțiune electrică în zonă.

Echipele de specialitate ale Sucursalei Regionale de CF București sunt pe teren și fac verificări pentru identificarea și remedierea deficiențelor constatate.

„Reluarea alimentării cu energie electrică se va realiza după finalizarea intervențiilor și efectuarea verificărilor tehnice necesare, în condiții de siguranță”, transmite CFR SA.

Capitala este duminică după-amiază sub avertizare Cod roșu de furtună.