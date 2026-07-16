Circulație feroviară afectată pe magistrala București – Constanța după un incident la linia de contact

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a mobilizat echipe de intervenție și o locomotivă diesel pentru retragerea garniturii din zona afectată.

Firul I, închis temporar după incident

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că, începând cu ora 10:10, circulația feroviară pe firul I al secțiunii Lehliu – Sărulești, de pe Magistrala 800 București – Constanța, a fost suspendată temporar în urma unui incident produs la linia de contact.

Potrivit companiei, instalația de alimentare cu energie electrică a fost avariată de locomotiva trenului IC 538, operat de CFR Călători.

Echipele CFR intervin la fața locului

La doar câteva minute după producerea incidentului, respectiv la ora 10:15, o echipă de intervenție a plecat din stația Lehliu pentru evaluarea avariei și începerea lucrărilor de remediere.

Pentru retragerea trenului IC 538 din zona în care s-a produs incidentul, CFR va utiliza o locomotivă diesel de ajutor, deoarece alimentarea cu energie electrică este întreruptă pe firul afectat.

Linia de contact reprezintă infrastructura care asigură alimentarea locomotivelor și trenurilor electrice, iar orice avarie asupra acesteia poate afecta circulația feroviară.

Trenurile circulă pe celălalt fir

În perioada intervenției, circulația trenurilor între Lehliu și Sărulești se desfășoară pe firul II, în condiții normale de siguranță, potrivit CFR SA. Compania precizează că echipele de specialitate depun toate eforturile pentru remedierea defecțiunii și redeschiderea firului I în cel mai scurt timp posibil.

Deocamdată, operatorul de infrastructură nu a estimat durata intervenției și nici eventualele întârzieri care ar putea afecta trenurile care circulă pe Magistrala 800, una dintre cele mai importante linii feroviare din România, utilizată atât pentru transportul de călători, cât și pentru cel de marfă.