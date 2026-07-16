Prima pagină » Social » Circulație feroviară afectată pe magistrala București – Constanța după un incident la linia de contact

Circulație feroviară afectată pe magistrala București – Constanța după un incident la linia de contact

Circulația trenurilor este restricționată joi pe unul dintre firele Magistralei 800, între stațiile Lehliu și Sărulești, după ce locomotiva unui tren InterCity a avariat linia de contact.
Circulație feroviară afectată pe magistrala București - Constanța după un incident la linia de contact
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Mediafax Foto/Bogdan Maran
Oana Antipa
16 iul. 2026, 11:32, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a mobilizat echipe de intervenție și o locomotivă diesel pentru retragerea garniturii din zona afectată.

Firul I, închis temporar după incident

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că, începând cu ora 10:10, circulația feroviară pe firul I al secțiunii Lehliu – Sărulești, de pe Magistrala 800 București – Constanța, a fost suspendată temporar în urma unui incident produs la linia de contact.

Potrivit companiei, instalația de alimentare cu energie electrică a fost avariată de locomotiva trenului IC 538, operat de CFR Călători.

Echipele CFR intervin la fața locului

La doar câteva minute după producerea incidentului, respectiv la ora 10:15, o echipă de intervenție a plecat din stația Lehliu pentru evaluarea avariei și începerea lucrărilor de remediere.

Pentru retragerea trenului IC 538 din zona în care s-a produs incidentul, CFR va utiliza o locomotivă diesel de ajutor, deoarece alimentarea cu energie electrică este întreruptă pe firul afectat.

Linia de contact reprezintă infrastructura care asigură alimentarea locomotivelor și trenurilor electrice, iar orice avarie asupra acesteia poate afecta circulația feroviară.

Trenurile circulă pe celălalt fir

În perioada intervenției, circulația trenurilor între Lehliu și Sărulești se desfășoară pe firul II, în condiții normale de siguranță, potrivit CFR SA. Compania precizează că echipele de specialitate depun toate eforturile pentru remedierea defecțiunii și redeschiderea firului I în cel mai scurt timp posibil.

Deocamdată, operatorul de infrastructură nu a estimat durata intervenției și nici eventualele întârzieri care ar putea afecta trenurile care circulă pe Magistrala 800, una dintre cele mai importante linii feroviare din România, utilizată atât pentru transportul de călători, cât și pentru cel de marfă.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Ștefan Popescu: Germania şi Bulgaria dau semnale în direcția Moscovei
Gandul
El este bărbatul care a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier. Gheorghe avea doar 45 de ani 🥲
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Nicușor Dan a spus de ce România nu a desecretizat ajutorul pentru Ucraina: „E mai bine să rămână un secret”
Libertatea
Cauza reală a morții lui Gabi Mureșan! Au venit rezultatele autopsiei. Fostul fotbalist a decedat din cauza ASTA
CSID
Tren de mare viteză, oprit de urgență pentru că s-a terminat… hârtia igienică. S-a întâmplat în Germania
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da