Prima pagină » Social » București. Un drum modern cu două benzi pe sens va lega Bulevardul Timișoara de Autostrada A0

București. Un drum modern cu două benzi pe sens va lega Bulevardul Timișoara de Autostrada A0

Un drum modern va fi construit în București și va lega Bulevardul Timișoara de Autostrada A0. Acesta va avea două benzi pe sens, bandă dedicată transportului public și piste de bicicletă. Studiul de fezabilitate al proiectului urmează să fie aprobat joi la Ministerul Transporturilor.
București. Un drum modern cu două benzi pe sens va lega Bulevardul Timișoara de Autostrada A0
sursa foto: Horațiu Cosma
Petru Mazilu
16 iul. 2026, 12:04, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Secretarul de stat la Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat joi, pe Facebook, faptul că „primul drum radial din București face astăzi un pas important înainte”.

„Aprobăm în Ministerul Transporturilor studiul de fezabilitate pentru DR1 – Vest Expres, proiectul care va prelungi Bulevardul Timișoara până la Autostrada A0 în apropiere de Domnești și care va crea una dintre cele mai moderne conexiuni dintre București și zona metropolitană. Vorbim despre o investiție de aproape 10 kilometri care nu înseamnă doar un drum nou, ci un nou mod de a gândi mobilitatea în regiunea București – Ilfov”, a scris Horațiu Cosma.

Primul drum radial din București

Drumul va avea două benzi pe sens pentru traficul rutier, o bandă dedicată transportului public pe întreaga lungime, piste de biciclete, șase noduri rutiere denivelate, parcări de tip Park&Ride în toate nodurile principale, conexiune directă cu Autostrada A0 și sisteme inteligente de management al traficului.

„Proiectul include soluții tehnice utilizate în premieră în România, prin integrarea transportului public în zona mediană a drumului și conectarea acestuia cu parcările Park&Ride amplasate în nodurile rutiere, astfel încât tot mai mulți oameni să poată lăsa mașina și să continue călătoria rapid și eficient cu transportul public. DR1 – Vest Expres este primul dintre drumurile radiale care vor lega Capitala de Autostrada A0 și de localitățile din jur, contribuind la dezvoltarea unei rețele moderne de transport pentru milioane de oameni”, a precizat secretarul de stat.

Proiecte asemănătoare vor fi implementate și în alte zone ale Capitalei.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Ștefan Popescu: Germania şi Bulgaria dau semnale în direcția Moscovei
Gandul
Ce este 'norul tsunami', care a măturat Franța? Când va ajunge și în România
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Palatul Telefoanelor și-a deschis porțile istoriei. Povestea primului zgârie-nori din România și a telefoanelor care au schimbat o epocă
Libertatea
Cine poate ieși la pensie cu până la cinci ani mai devreme, fără penalizări. Condițiile prevăzute de lege
CSID
Tren de mare viteză, oprit de urgență pentru că s-a terminat… hârtia igienică. S-a întâmplat în Germania
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da