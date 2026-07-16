București. Un drum modern cu două benzi pe sens va lega Bulevardul Timișoara de Autostrada A0

Secretarul de stat la Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat joi, pe Facebook, faptul că „primul drum radial din București face astăzi un pas important înainte”.

„Aprobăm în Ministerul Transporturilor studiul de fezabilitate pentru DR1 – Vest Expres, proiectul care va prelungi Bulevardul Timișoara până la Autostrada A0 în apropiere de Domnești și care va crea una dintre cele mai moderne conexiuni dintre București și zona metropolitană. Vorbim despre o investiție de aproape 10 kilometri care nu înseamnă doar un drum nou, ci un nou mod de a gândi mobilitatea în regiunea București – Ilfov”, a scris Horațiu Cosma.

Primul drum radial din București

Drumul va avea două benzi pe sens pentru traficul rutier, o bandă dedicată transportului public pe întreaga lungime, piste de biciclete, șase noduri rutiere denivelate, parcări de tip Park&Ride în toate nodurile principale, conexiune directă cu Autostrada A0 și sisteme inteligente de management al traficului.

„Proiectul include soluții tehnice utilizate în premieră în România, prin integrarea transportului public în zona mediană a drumului și conectarea acestuia cu parcările Park&Ride amplasate în nodurile rutiere, astfel încât tot mai mulți oameni să poată lăsa mașina și să continue călătoria rapid și eficient cu transportul public. DR1 – Vest Expres este primul dintre drumurile radiale care vor lega Capitala de Autostrada A0 și de localitățile din jur, contribuind la dezvoltarea unei rețele moderne de transport pentru milioane de oameni”, a precizat secretarul de stat.

Proiecte asemănătoare vor fi implementate și în alte zone ale Capitalei.