Prima pagină » Știrile zilei » PMB a semnat contractele pentru urbanismul Drumurilor Radiale 9 și 10, care vor lega sudul orașului de Autostrada A0

PMB a semnat contractele pentru urbanismul Drumurilor Radiale 9 și 10, care vor lega sudul orașului de Autostrada A0

Primăria Municipiului București a anunțat semnarea contractelor pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale aferente Drumului Radial 9, Sud Express și Drumului Radial 10, Măgurele Expres. Proiectele fac parte din programul celor zece drumuri radiale care vor conecta Bucureștiul la A0.
PMB a semnat contractele pentru urbanismul Drumurilor Radiale 9 și 10, care vor lega sudul orașului de Autostrada A0
Sursa foto: Facebook/PMB
Radu Mocanu
24 iun. 2026, 21:35, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Contractele pentru elaborarea PUZ-urilor necesare Drumurilor Radiale 9 și 10, semnate astăzi de primarul general Ciprian Ciucu! Odată construite, acestea vor scoate traficul din oraș și vor conecta direct sudul Capitalei de Autostrada A0. Ne vom asigura, în acest fel, că noile artere se vor conecta corespunzător la străzile deja existente”, transmite pe Facebook Primăria Municipiului București. 

Drumul Radial 9 va traversa Vidra – Autostrada A0 – DNCB – Bulevardul Metalurgiei – Gara Progresul. Prin intermediul PUZ-ului vor fi stabilite conexiunile cu Șoseaua Berceni, Bulevardul Metalurgiei și cu drumurile de legătură din zonă. 

Drumul Radial 10 va lega Autostrada A0 de orașul Măgurele, Parcul Industrial Măgurele, DNCB și Prelungirea Ferentari. Documentația va include racordarea la Șoseaua Giurgiului, Șoseaua Sălaj și Șoseaua București-Măgurele. 

Cele două PUZ-uri vor fi gata la începutul anului viitor, iar șantierul este programat să fie deschis în 2028”, notează PMB. 

Cele două proiecte vor fi implementate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București și Ministerul Transporturilor. Studiile de fezabilitate sunt deja realizate și așteaptă avizul de la CNAIR. De asemenea, acestea vor fi finanțate din Programul Transport 2021-2027. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.ro
Nicușor Dan, șir nesfârșit de gafe la recepția Ambasadei SUA în România
Gandul
Fiica lui Liviu Vârciu s-a angajat în America. Unde lucrează Carmina, de fapt: 'De ce să îmi fie rușine?'
Cancan
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport
Gigantul Rheinmetall a pierdut unul dintre cele mai mari proiecte de înarmare din istoria marinei germane și acțiunile sale s-au prăbușit
Libertatea
Creierul poate crea noi conexiuni și după 80 de ani. Vlad Ciurea explică ce obiceiuri mențin mintea tânără
CSID
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da