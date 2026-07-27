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ANM: Bucureștiul trece de la averse și tunete la 32 de grade în doar 24 de ore

Locuitorii Capitalei vor avea parte de o vreme schimbătoare până marți seara, cu episoade de instabilitate atmosferică în cursul după-amiezelor și temperaturi care vor urca treptat până în jurul valorii de 32 de grade.
ANM: Bucureștiul trece de la averse și tunete la 32 de grade în doar 24 de ore
Sursa foto: Mediafax Foto/Adriana Neagoe
Oana Antipa
27 iul. 2026, 10:26, Știrile zilei
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Deși sunt așteptate ploi și descărcări electrice, meteorologii precizează că, deocamdată, Bucureștiul nu se află sub incidența niciunei avertizări meteo.

Ploi de scurtă durată și descărcări electrice în prima parte a intervalului

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 27 iulie, ora 10:00 – 28 iulie, ora 20:00.

Până în dimineața zilei de 28 iulie, cerul va prezenta înnorări temporare, iar în special în orele după-amiezii sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Cantitățile de apă estimate sunt reduse, în general între 2 și 5 litri pe metrul pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, însă în timpul averselor sunt posibile intensificări temporare, cu rafale care pot atinge 35 – 40 km/h.

Din punct de vedere termic, ziua va fi una caldă, cu temperaturi maxime de 30-31 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la valori cuprinse între 16 și 19 grade.

Marți, temperaturile cresc din nou

În intervalul 28 iulie, între orele 09:00 și 20:00, meteorologii estimează o nouă creștere a temperaturilor în Capitală.

Vremea va deveni călduroasă, iar maxima zilei va ajunge în jurul valorii de 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara vor exista din nou condiții pentru înnorări temporare, averse slabe și descărcări electrice. Cantitățile de precipitații vor fi reduse, între 1 și 5 litri pe metrul pătrat, iar vântul va continua să sufle slab până la moderat.

Fără avertizări meteo pentru Capitală

ANM precizează că, în intervalul 27 iulie, ora 12:00 – 28 iulie, ora 20:00, pentru municipiul București nu sunt în vigoare atenționări sau avertizări meteorologice.

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