Prima pagină » Meteo » ANM: Cod galben de instabilitate atmosferică, luni, cu vijelii, ploi torențiale și vânt puternic

ANM: Cod galben de instabilitate atmosferică, luni, cu vijelii, ploi torențiale și vânt puternic

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, avertizare cod galben de ploi și vijelii în jumătatea de vest a țării. Avertizarea este valabilă pentru ziua de luni.
ANM: Cod galben de instabilitate atmosferică, luni, cu vijelii, ploi torențiale și vânt puternic
Sursa foto: AI
Laura Buciu
26 iul. 2026, 10:28, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Luni, între orele 12 și 22 va fi instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul și nord-vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei

Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h), descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului țării.

De luni, de la ora 22, până marți, la ora 10, în Carpații Meridionali și de Curbură și local în Munții Apuseni, vântul va sufla cu viteze de 70…80 km/h, iar la altitudini mari vor fi rafale de peste 90…100 km/h.

Intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h vor fi în primele ore ale intervalului și în estul Moldovei.

Recomandarea video

Povestea din spatele coafurii lui Cucurella: „Mama mă recunoștea pe teren” / Despre fiul său, diagnosticat cu autism: ”Nimeni nu are o viață perfectă. Dacă ai un copil cu autism, totul este mai complicat”
G4Media
I-a murit tatăl, 7 luni mai târziu fratele, și a decis să-și încheie cariera de succes » Fostul internațional este astăzi grădinar
GSP.ro
Un om de știință de la NASA atenționează: Activitatea umană produce efecte asupra planetei similare supererupțiilor vulcanice de acum milioane de ani
Gandul
Mr. Pink, DAT AFARĂ cu scandal din Beverly Hills: 'A trebuit să facem evacuarea'
Cancan
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport
Am intrat în Muzeul Recordurilor Românești. Locul din București unde se ascund un milion de povești și cele mai spectaculoase colecții din lume
Libertatea
Ce face astăzi Gianina Corondan după ce s-a retras din televiziune: „Lucrez frumos, înălțător”! E total schimbată
CSID
Metoda „Accidentul” continuă să facă victime în România. O femeie a dat 60.000 de lei crezând că își salvează fiul după un accident
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia