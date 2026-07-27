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Furtuni și vijelii în toată țara. ANM anunță rafale de până la 100 km/h și ploi torențiale

Meteorologii ANM au emis trei atenționări cod galben pentru luni și marți. Sunt prognozate furtuni, vijelii, ploi torențiale și intensificări ale vântului, cu rafale care vor depăși pe alocuri 100 km/h.
Furtuni și vijelii în toată țara. ANM anunță rafale de până la 100 km/h și ploi torențiale
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
27 iul. 2026, 10:26, Știrile zilei
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Prima avertizare este în vigoare luni, între orele 12:00 și 23:00, în Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei.

În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h, averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp. Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

A doua atenționare cod galben este valabilă în noaptea de luni spre marți, ora 23:00 – 28 iulie, ora 10:00, pentru Carpații Meridionali și de Curbură și local în Munții Apuseni.

În aceste zone, vântul va avea intensificări cu viteze de 70…80 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 90…100 km/h. În primele ore ale intervalului, intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h vor fi și în nord-estul Moldovei.

Cea de-a treia avertizare este valabilă marți, între orele 10:00 și 20:00, în estul Moldovei și zona Carpaților de Curbură.

Pe parcursul zilei, vântul va avea intensificări în estul Moldovei, cu viteze la rafală de 50…70 km/h, iar în zona Carpaților de Curbură sunt prognozate rafale de 70…90 km/h.

Meteorologii menționează că intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h vor fi și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și vestul Olteniei.

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