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Memorandum semnat pentru Porțile de Fier 3. Bolojan: Energia a devenit un aspect de securitate

România și Serbia au semnat, joi, un memorandum pentru schimbul de informații privind proiectul hidroenergetic Djerdap 3 (Porțile de Fier 3). Premierul interimar Ilie Bolojan a spus că investiția ar putea contribui la stocarea energiei și la stabilitatea sistemului energetic.
Memorandum semnat pentru Porțile de Fier 3. Bolojan: Energia a devenit un aspect de securitate
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
16 iul. 2026, 09:50, Economic
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Documentul a fost semnat în contextul cooperării energetice dintre cele două țări, iar premierul interimar, cât și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan a subliniat că discuțiile vizează evaluarea beneficiilor și impactului pe care l-ar putea avea viitoarea centrală.

„Memorandumul pe care l-am semnat astăzi creează cadrul necesar pentru un schimb de informații privind proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Djerdap 3 și pentru a înțelege exact ce beneficii poate aduce, dar și ce impact poate avea. Avem nevoie de această abordare pentru că energia a devenit un aspect de securitate, de competitivitate economică și, în final, de nivel de traie. Prețurile mari la energie afectează companiile, reduc investițiile și se regăsesc direct sau indirect în costurile suportate de cetățeni”, a declarat Bolojan.

Potrivit lui Bolojan, „centralele cu acumulare prin pompaj pot avea un rol important în această ecuație. Ele pot stoca energie atunci când există surplus și o pot pune la dispoziția sistemului atunci când este nevoie. Pe scurt, pot contribui la stabilitatea rețelei și la folosirea mai eficientă a energiei pe care o producem”.

Un proiect „care merită analizat cu toată seriozitatea”

Bolojan a precizat că România va analiza cu atenție proiectul și condițiile în care acesta ar putea fi dezvoltat.

„Djerdap 3 este, din această perspectivă, un proiect care merită analizat cu toată seriozitatea. Pentru România este important ca dezvoltarea sa să fie compatibilă cu funcționarea și producția de energie de la Porțile de Fier 1 și 2, să asigure protejarea zonelor riverane din România și Bulgaria și să țină cont de navigația pe Dunăre”, a spus premierul.

Șeful Guvernului a evidențiat și importanța cooperării bilaterale în domeniul energiei, amintind de proiectele comune de la Porțile de Fier.

„România își dorește o cooperare mai strânsă cu Serbia în domeniul energiei. Suntem vecini, avem infrastructură comună, avem interese comune și ne confruntăm cu multe dintre aceleași provocări. Este firesc să căutăm împreună soluții care cresc securitatea energetică și competitivitatea economilor noastre. (…) Experiența de la Porțile de Fier ne arată că România și Serbia știu să lucreze împreună în proiecte energetice importante”, a conchis Bolojan.

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