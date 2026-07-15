Marius Budăi: Românii au plătit prea scump „mitul salvatorului”. Deputatul PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că a redus nivelul de trai

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii în guvernele conduse de Viorica Dăncilă, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, susținând că bilanțul primului său an de mandat este marcat de scăderea nivelului de trai, creșterea inflației și deteriorarea situației economice.

Bilanț negativ după un an de mandat

„Românii au plătit prea scump mitul salvatorului. În politică, adevărul nu se măsoară în discursuri și campanii de imagine, ci în viața de zi cu zi a oamenilor. După un an de mandat al domnului prim-ministru Ilie Bolojan, bilanțul este unul pe care fiecare român îl simte în propriul buzunar: nivelul de trai a scăzut, economia încetinește, iar statul se împrumută tot mai mult”, a scris miercuri Marius Budăi pe rețelele sociale.

Social-democratul își susține criticile cu o serie de indicatori economici și sociali, pe care îi numește „cifrele durerii”. Potrivit acestuia, economia a trecut de la o prognoză de creștere de 2,4% la un recul de 1,2%, inflația a ajuns la 10,9%, prețurile la carburanți și energie au crescut semnificativ, iar puterea de cumpărare a pensionarilor și a salariaților s-a redus.

Budăi: Statul se împrumută, românii trăiesc mai greu

Totodată, el susține că „Guvernul s-a împrumutat cu 25 de miliarde de lei mai mult decât în perioada precedentă, iar datoria publică continuă să crească într-un ritm alarmant”.

„Dacă statul se împrumută tot mai mult, iar românii trăiesc tot mai greu, întrebarea firească este una singură: unde se văd rezultatele acestor împrumuturi? În buzunarele oamenilor, cu siguranță nu”, a scris deputatul PSD.

Budăi: Un an pierdut pentru România

Budăi îl acuză, totodată, pe premier că a preferat confruntarea politică în locul dialogului. „Demonizarea adversarului politic nu plătește facturi, nu creează locuri de muncă și nu pune pâine pe masa oamenilor. Românii așteaptă rezultate, nu conflicte permanente”, a scris deputatul PSD.

Fostul ministru al Muncii spune că România are nevoie de „un lider care să unească și să construiască” și apreciază că românii au plătit un preț prea mare în ultimul an.

„Am plătit cu un an pierdut, cu salarii care nu mai ajung, cu pensii care valorează tot mai puțin, cu datorii tot mai mari și fără speranța că mâine va fi mai bine. Și asta, pentru un miracol care s-a dovedit a fi doar o poveste bună de spus la televizor”, a transmis Marius Budăi.