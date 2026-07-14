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Lia Olguța Vasilescu: Dacă s-ar da mandatul PSD, ar reuși să obțină voturile

PSD ar reuși să obțină voturile dacă s-ar da mandat PSD să formeze un guvern minoritar, crede social-democrata Lia Olguța Vasilescu.
Lia Olguța Vasilescu: Dacă s-ar da mandatul PSD, ar reuși să obțină voturile
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
14 iul. 2026, 21:58, Politic
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Fosta ministră a Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a fost întrebată marți seara, la Realitatea Plus, cum se va ieși din criza politică, în condițiile în care nu se conturează niciun fel de variantă să existe un guvern cu puteri depline în perioada următoare.

„E foarte complicat, dar eu cred că dacă s-ar da mandatul PSD-ului ca să formeze un guvern minoritar, ar reuși să obțină voturile”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Întrebată dacă PSD are deja negocieri pentru obținerea voturilor, fosta ministră a spus: „Nu”.

Lia Olguța Vasilescu a mai spus că PSD își dorește în continuare să facă ceea ce a început cu moțiunea de cenzură: „Să dea jos acest guvern. Și credeți-mă, orice guvern este mai bun decât un guvern care nu are niciun fel de putere decât a semna contracte în continuare și de a numi oamenii în companiile de stat”.

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