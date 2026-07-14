Sorin Grindeanu: PSD nu va vota „la impuse” legile Guvernului și va susține doar proiectele „în interesul oamenilor și al României”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat marți că formațiunea va susține implementarea proiectelor finanțate prin PNRR, dar nu va vota proiecte legislative pe care le consideră contrare intereselor cetățenilor.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul PSD a susținut că România traversează o perioadă economică dificilă și a criticat ceea ce a numit „teza ieftină anti-PSD”, promovată, în opinia sa, de susținătorii premierului interimar Ilie Bolojan.

„România se confruntă de 10 luni cu o criză economică profundă, agențiile de rating sunt aici și atârnăm de un fir de ață să nu ne ducem în junk, însă corul digital și de sclavi media ai lui Bolojan continuă să vândă teza ieftină anti-PSD. Ura hrănește doar minți bolnave, dar nu potolește foamea. Dincolo de propaganda grețoasă, adevărul este că românii abia se ajung cu banii de la o lună la alta. Când nu ai bani de facturi, nu te poți gândi nici la viitor”, a scris Grindeanu în mesajul publicat pe Facebook.

Grindeanu: Am fost uneori aroganți… dar niciodată nu am răspândit ură

Grindeanu a admis că PSD a făcut greșeli și a acceptat măsuri pe care le consideră de dreapta.

„Am pus uneori mai presus stabilitatea țării și am acceptat măsuri de dreapta care loveau direct în inima electoratului nostru. Am fost uneori aroganți, autosuficienți sau nu am înțeles schimbările profunde din societate. Însă mereu am construit (…) Și niciodată nu am răspândit ură. Nu am îndemnat pe nimeni să pună mâna pe ciomege să le rupă spinarea adversarilor politici”, adăugat liderul social-democrat.

El a continuat spunând că sunt trei categorii de măsuri pe care PSD nu le va susține în forma propusă de Guvern.

„PSD nu va vota la impuse așa cum vrea Guvernul demis. NU vom vota o lege a salarizării care taie din banii oamenilor. O vom corecta! ⁠NU vom vota o lege care închide noi capacități de producție de energie, după ce marea liberalizare de dreapta deja a scumpit curentul cu 60%. ⁠NU vom vota legi care ciuntesc din atribuțiile ANI și le rezolvă unor USR-iști în frunte cu Fritz problemele de incompatibilitate și conflict de interese”, a scris Grindeanu în mesajul său.

Totodată, președintele PSD a făcut apel la transmiterea rapidă în Parlament a proiectelor necesare pentru accesarea fondurilor din PNRR.

„Atunci când este vorba de miliardele țării, cred că jocul politic trebuie să înceteze și sa primeze responsabilitatea. Îi transmit premierului demis să NU mai întârzie punerea acestor proiecte în transparență și să le trimită urgent la Parlament. Ceasul ticăie… În rest – zvârcoliți-vă cât vreți. PSD este în opoziție. Și va vota transparent doar în interesul oamenilor și al României!”, a conchis acesta.