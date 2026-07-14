George Simion, atac la Nicușor Dan: Președinte împiedicat

George Simion a scris marți pe Facebook că președintele Nicușor Dan a spus, din nou, că, dacă vine AUR la guvernare, România va avea probleme economice și de securitate.

„Sunt exact aceleași două minciuni cu care au băgat spaima în români doar ca să îl voteze pe acest nevolnic”, susține liderul AUR.

El arată că nu formațiunea pe care o conduce este responsabilă de dezastrul economic din România și că acest lucru „este rezultatul guvernărilor pe care Nicușor Dan le susține și le încurajează”.

„La fel, impotența statului de a reacționa în fața dronelor care au lovit Galațiul și Constanța este acestui președinte împiedicat și al rataților pe care chiar el i-a impus la butoane”, a adăugat George Simion.

Într-un interviu pentru Știrile ProTV, șeful statului a fost întrebat dacă AUR este luat în calcul pentru o eventuală guvernare: „În opinia mea, nu este un partid pro-occidental și de aici vine blocajul, adică cu toate defectele lor. Totuși, partidele pro-occidentale se străduiesc să facă un guvern fără să aibă nevoie de sprijinul…”.