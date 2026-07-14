Nicușor Dan, însoțit de Mirabela Grădinaru la parada militară de pe Champs-Élysées

„Mi-a fǎcut o deosebită plăcere să mă alătur astăzi la Paris ceremoniilor Zilei Naționale a Franței, la invitația Președintelui Emmanuel Macron”, se arată într-o postare publicată de Nicușor Dan, pe Facebook.

Nicușor Dan a mai transmis că, în anul „centenarului Tratatului de prietenie franco-român, reconfirmăm astfel Parteneriatul Strategic și prietenia privilegiată dintre România și Franța, bazate pe o cooperare aprofundată la nivel politic, economic și de securitate”.

În cadrul ceremoniilor susținute cu prilejul Zilei Naționale a Franței au participat și militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, care au defilat alături de camarazii lor francezi, dar și alte țări aliate partenere la parada de pe Champs-Élysées.

„Este încă o dovadă a prieteniei româno-franceze și a solidarității noastre aliate”, a transmis șeful statului.

La eveniment, șeful statului a fost însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Aceștia au stat chiar lângă Ursula von der Leyen.