Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, însoțit de Mirabela Grădinaru la parada militară de pe Champs-Élysées

Nicușor Dan, însoțit de Mirabela Grădinaru la parada militară de pe Champs-Élysées

Președintele Nicușor Dan, Aflat la Paris cu prilejul reuniunii Coaliției de Voință de la Paris, a fost invitat și la ceremoniile desfășurate cu prilejul Zilei Naționale a Franței.
Nicușor Dan, însoțit de Mirabela Grădinaru la parada militară de pe Champs-Élysées
Galerie Foto 10
Sursă foto: Facebook / Nicușor Dan
Daiana Rob
14 iul. 2026, 17:51, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Mi-a fǎcut o deosebită plăcere să mă alătur astăzi la Paris ceremoniilor Zilei Naționale a Franței, la invitația Președintelui Emmanuel Macron”, se arată într-o postare publicată de Nicușor Dan, pe Facebook. 

Vezi galeria foto
10 poze

Nicușor Dan a mai transmis că, în anul „centenarului Tratatului de prietenie franco-român, reconfirmăm astfel Parteneriatul Strategic și prietenia privilegiată dintre România și Franța, bazate pe o cooperare aprofundată la nivel politic, economic și de securitate”. 

În cadrul ceremoniilor susținute cu prilejul Zilei Naționale a Franței au participat și militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, care au defilat alături de camarazii lor francezi, dar și alte țări aliate partenere la parada de pe Champs-Élysées.

„Este încă o dovadă a prieteniei româno-franceze și a solidarității noastre aliate”, a transmis șeful statului. 

La eveniment, șeful statului a fost însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Aceștia au stat chiar lângă Ursula von der Leyen.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Radu Banciu, monolog controversat: „Ai voie să pui 11 negri în echipa Franței, dar ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată”
GSP.ro
Cea mai mare agenție de rating, Fitch, care poate arunca România la „junk”, față în față cu Ministerul de Finanțe. Cine participă și ce se discută
Gandul
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
Cancan
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport
Cum relativizează judecătorii legislația împotriva extremismului. Pedepse minime pentru doi neolegionari, susținători ai lui Călin Georgescu
Libertatea
ANM a făcut anunțul! Vremea se schimbă din nou, iar începutul lui august aduce temperaturi neașteptate
CSID
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da