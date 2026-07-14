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Nicușor Dan, despre activitatea Justiției: Sunt mulțumit / Ce spune șeful statului despre DIICOT

Vorbind în cadrul unor declarații de presă susținute la Ambasada României în Paris, Nicușor Dan a precizat că schimbările în Justiție ce urmau să se desfășoare au fost „amânate din cauza crizei politice”.
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Daiana Rob
14 iul. 2026, 16:06, Politic
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Șeful statului a fost întrebat despre schimbările ce ar fi așteptate în domeniul Justiției, după întâlnirile cu judecătorii și procurorii desfășurate în decembrie 2025, pentru a se încerca rezolvarea problemelor din domeniul justiției. 

„Vă mărturisesc că trebuia să fie o preocupare pe care din cauza crizei politice am amânat-o”, a declarat Nicușor Dan.

În schimb, șeful statului a precizat că este mulțumit de activitatea parchetelor.

„Sunt mulțumit spre foarte mulțumit activitatea parchetelor. Aduc aminte că în momentul în care am desemnat șefii celor trei parchete, am spus că am invitat societatea să aștepte șase luni ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine”, a declarat Nicușor Dan. 

Vorbind despre Parchetul General, Nicușor Dan a precizat: „Am avut, după mult timp, anchete serioase, vizând magistrații în cazul de la Constanța”. 

Nicușor Dan, despre DIICOT: Fără incidente la festivalurile de muzică

Acesta a vorbit despre DIICOT, afirmând că este mulțumit pentru că nu s-au înregistrat incidente în desfășurarea festivalurilor de muzică.

Dacă vorbim de DIICOT, suntem mulți părinții, am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri. Anul acesta am fost bine”, a declarat Nicușor Dan. 

Vorbind despre DNA, șeful Statului a declarat: „Am avut persoane importante anchetate”.

„Eu cred că pe Parchete nu mai vedem un ascunziș, o activitate la alibi care se ascunde după numărul de dosare, ci vedem o concentrare pe dosare importante, pe teme care preocupă societatea. Și cred că e important”, a declarat Nicușor Dan. 

Noii șefi ai pachetelor desemnați în luna aprilie sunt Cristina Chiriac, Procuror General al PÎCCJ, Ioan – Viorel Cerbu, procuror șef al DNA și Codrin-Horațiu Miron, procuror șef al DIICOT.

Aproape o lună mai târziu, criza politică a fost declanșată de cădere Guvernului Bolojan, prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR, dar și instabilitatea politică creată de neînțelegerile dintre partidele din Coaliție, care au dus la lipsa formării unei majorități politice de succes și numirea unui premier.

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