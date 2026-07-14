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Franța: Incendiul de la Fontainebleau se extinde. Peste 800 de pompieri încearcă să stingă flăcările

Incendiul din pădurea Fontainebleau, la aproximativ șaizeci de kilometri de Paris, încă se extinde. Au fost desfășurați aproximativ 850 de pompieri, 200 de vehicule și șase aeronave pentru stingerea flăcărilor.
Franța: Incendiul de la Fontainebleau se extinde. Peste 800 de pompieri încearcă să stingă flăcările
Ioana Târziu
14 iul. 2026, 13:14, Știri externe
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Incendiul din pădurea franceză Fontainebleau încă nu este sub control, relatează Euronews.

Incendiul principal, care a început duminică după-amiaza târziu, a cuprins deja aproape 1.500 de hectare.

Un alt incendiu a izbucnit luni

Un al doilea incendiu a izbucnit luni cu puțin înainte de ora 15:00, ora locală. Acesta a izbucnit în apropierea orașului Fontainebleau și a celor 15.000 de locuitori ai săi. Până marți dimineață, la ora 9:00, a ars 300 până la 400 de hectare de teren, potrivit sursei.

Aproximativ 850 de pompieri și 200 de vehicule terestre au fost desfășurate. Având în vedere gravitatea situației, sunt așteptate patru avioane Canadair, două bombardiere cu apă Dash și trei elicoptere bombardiere cu apă, în cursul zilei. Este o premieră pentru regiunea Île-de-France.

Prefectul departamentului Seine-et-Marne, Pierre Ory, din regiunea Île-de-France, a declarat la ultima sa conferință de presă că a fost vorba de „un incendiu de o natură și o amploare complet excepționale, cu resurse la fel de excepționale, absolut neobișnuite. După cum puteți vedea singuri, avioane Dash și Canadair zboară deasupra pădurii Fontainebleau. Până acum, era ceva ce evident nu mai văzusem niciodată”.

Zona urbană nu este amenințată de incendii

Potrivit autorităților locale, zona urbană a orașului Fontainebleau nu este amenințată de incendii. Dar, ca măsură de precauție, aproximativ o mie de persoane au fost evacuate, inclusiv locuitorii unui camping de la marginea pădurii. Autostrada aglomerată A6 rămâne închisă în apropierea orașului, mai arată sursa.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, declarase cu o zi înainte că incendiul ar putea fi de origine criminală. Acesta a confirmat că două persoane au fost reținute. Unul dintre suspecți este un bărbat în vârstă de 18 ani, arestat luni la ora 16:00, ora locală. Acesta a fost găsit având o brichetă în mână, iar mâinile îi erau acoperite de funingine.

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