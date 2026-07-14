Eugen Tomac, despre legea salarizării: Riscăm să pierdem cei peste 770 de milioane de euro

„Legea salarizării, așa cum am găsit-o la Ministerul Muncii, nu poate trece de Parlament. (…) Eu rămân încrezător că atât timp cât va exista un dialog serios, așezat, consistent, cu toate categoriile vizate și se va ajunge la un compromis”, a declarat consilierul prezidențial Eugen Tomac.

Potrivit lui Tomac, atâta timp cât legea va fi dezbătură „de toate părțile implicate” într-un mod onest și clar, ea „va rămâne un subiect de dezbatere și de dezbinare în Parlament”.

„Cei care votează merg și dau explicații cetățenilor de ce au votat într-o direcție sau alta”, a remarcat Tomac.

Consilierul șefului statului, Eugen Tomac a îndemnat coaliția să se concentreze pe „urgențele pe care le are statul român”.

„E nevoie să lăsăm, să se răcească temperatura, să renunțăm la parte din obiectivele acestea de etapă politică și să ne concentrăm pe urgențele pe care le are statul român, iar legea salarizării este unul dintre subiectele fierbinți”, a declarat Tomac.

Acesta a reiterat că guvernul riscă să piardă 770 de milioane de euro, bani din PNRR, dacă nu se va reuși adoptarea legii salarizării.

„Dacă nu vom reuși în următoarele două-trei săptămâni să ajungem la o concluzie, evident că riscăm să pierdem cei peste 770 de milioane de euro pe care Uniunea Europeană îi oferă România prin această asistență oferită prin PNRR”, a declarat Tomac.

Legea salarizării unitare reprezintă un jalon PNRR. Legea trebuie să fie adoptată până la 31 august.