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CNAIR: Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord ar putea fi deschis înainte de termen. Lucrările au ajuns la aproape 63%

Lotul 1 al Autostrăzii de Centură București Nord (A0 Nord), cuprins între Joița și Corbeanca, a ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproape 63%, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
CNAIR: Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord ar putea fi deschis înainte de termen. Lucrările au ajuns la aproape 63%
Sursa: captură video Facebook/Cristian Pistol
Oana Antipa
26 iun. 2026, 10:46, Social
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Potrivit companiei, dacă actualul ritm de lucru va fi menținut, circulația ar putea fi deschisă până la sfârșitul acestui an.

O astfel de evoluție ar însemna finalizarea proiectului înaintea termenului contractual, stabilit pentru aprilie 2027.

Lucrările avansează pe întregul traseu

Constructorii lucrează pe întregul traseu de 17,5 kilometri. Pe șantier sunt mobilizați aproximativ 650 de muncitori și 330 de utilaje.

În această perioadă se execută lucrări de asfaltare, inclusiv turnarea stratului de uzură. Totodată, se montează parapete metalice și panouri fonoabsorbante.

Se realizează fundațiile pentru spațiile de parcare amenajate în zona kilometrului 14+500. Pe șantier continuă și relocarea conductelor de gaz metan.

Sunt executate lucrări de terasamente, consolidări și sisteme pentru evacuarea apelor pluviale. În paralel, sunt instalate echipamente aferente sistemului inteligent de transport (ITS).

Lucrări complexe la poduri și pasaje

La nodul rutier cu DN1A se desfășoară lucrări de asfaltare a bretelelor. De asemenea, sunt amenajate șanțuri pentru evacuarea apelor pluviale și sunt executate taluzări. Constructorii aștern balast stabilizat cu ciment și montează sisteme ITS.

CNAIR precizează că se lucrează și la cele mai complexe structuri ale lotului. Este vorba despre podul peste calea ferată București – Ploiești, cu o lungime de 610 metri.

Lucrări importante se desfășoară și la podul peste DN7 și calea ferată București – Pitești. Acesta are o lungime de 760 de metri.

Cele două structuri fac parte din cele zece poduri și pasaje construite pe traseul lotului.

Investiție de peste 815 milioane de lei

Contractul pentru execuția lotului are o valoare de 815,07 milioane de lei, fără TVA. Proiectul este finanțat prin Programul Transport 2021–2027.

Lotul 1 al A0 Nord leagă autostrada A1 de DN1. Traseul traversează localități din județele Ilfov și Giurgiu, inclusiv Joița, Săbăreni, Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia și Corbeanca.

Potrivit CNAIR, Autostrada de Centură a Capitalei este un proiect strategic pentru dezvoltarea economică a României și a regiunii București – Ilfov, zonă care generează aproximativ un sfert din produsul intern brut al țării.

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