Directorul CNAIR: Stadiul lucrărilor la Drumul Expres Brăila-Galați a ajuns la aproape 97%. Ploile au amânat lucrările la podul peste Siret

„DEx6 (Brăila – Galați): montarea unui nou segment de tablier la podul peste râul Siret, amânată din cauza vremii nefavorabile! Ploile torențiale din ultimele 24 de ore au forțat constructorul (UMB) să amâne ridicarea și montarea unui segment din tablierul podului hobanat, deși pentru această operațiune sunt mobilizate în șantier utilajele și muncitorii”, a scris joi, pe Facebook, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Potrivit directorului CNAIR, lucrările vor fi reluate imediat ce condițiile meteorologice vor permite.

Podul hobanat peste râul Siret are o lungime de 307,75 metri și este una dintre puținele structuri de acest tip construite în România.

„Acest nou pod este realizat din nouă tronsoane, fiecare cu o greutate de 90 de tone, iar la poziționarea lor este folosită o macara de 700 de tone. După alinierea sectoarelor de tablier, acestea vor fi sudate și conectate prin hobane la stâlpii de susținere construiți pe cele două maluri ale Siretului”, a precizat Cristian Pistol.

Stadiul fizic al lucrărilor la întregul Drum Expres Brăila-Galați a ajuns la aproape 97%, a notat acesta.

Drumul expres are o lungime de 10,76 kilometri, iar valoarea contractului, finanțat prin Programul Transport 2021-2027, este de 449,42 milioane de lei, fără TVA.

„DEx6 Brăila – Galați va uni două mari orașe dunărene, dar și provinciile istorice Moldova și Muntenia, printr-o conexiune directă și rapidă”, a subliniat Cristian Pistol.

Directorul CNAIR a adăugat că noul drum expres va pune mai bine în valoare Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila și va contribui la dezvoltarea economică și la creșterea relevanței strategice a regiunilor din sud-estul și nord-estul României.