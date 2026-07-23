Guvernul acordă 3,23 de milioane persoanelor disponibilizate colectiv de la Compania Națională a Uraniului. Compania, aproape de faliment

Prin hotărârea de Guvern adoptată joi, Executivul a aprobat alocarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2026 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Compania Națională a Uraniului S.A., în insolvență.

De hotărârea de guvern adoptată joi era nevoie pentru ca cei disponibilizați să poată prim ajutor de șomaj și să poată primi venit în completare cei eligibili, până la pensie.

Disponibilizare în etape

Mai concret, actul normativ aprobă alocarea sumei de 3,23 milioane lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2026 pentru plata venitului lunar de completare acordat persoanelor disponibilizate colectiv de la Compania Națională a Uraniului S.A. (CNU), în insolvență, în condițiile prevăzute de OUG nr. 69/2019, aprobată cu modificări prin Legea nr. 238/2021.

CNU se află în procedura insolvenței din 14 decembrie 2021, iar activitatea companiei a fost orientată către îndeplinirea obligațiilor privind protecția mediului, securitatea nucleară și respectarea angajamentelor asumate de România în baza Tratatului EURATOM.

În acest context, a fost aprobat Planul de disponibilizare pentru perioada 2026–2027, care prevede concedierea colectivă a 109 salariați, în trei etape succesive desfășurate în perioada martie – octombrie 2026.

Din totalul persoanelor disponibilizate, 70 îndeplinesc condițiile legale pentru acordarea venitului lunar de completare, respectiv au avut contracte individuale de muncă încheiate cu societatea cu cel puțin 36 de luni înainte de concediere. Beneficiarii sunt repartizați astfel: 34 de persoane în etapa I, 25 de persoane în etapa a II-a și 11 persoane în etapa a III-a.

Plățile compensatorii prevăzute de contractul colectiv de muncă au fost achitate de stat, prin Ministerul Energiei, la data de 6 aprilie 2026. În conformitate cu art. 2 din OUG nr. 69/2019, acordarea venitului lunar de completare se realizează pe baza unei hotărâri a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, prin alocarea sumelor necesare din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Venitul lunar de completare se acordă pe perioade de până la 24 de luni, în funcție de vechimea în muncă, potrivit prevederilor OUG nr. 69/2019

Cifră de afaceri de peste 33 de ori mai mică în opt ani

Compania Națională a Uraniului S.A. a fost înființată în 1997, prin reorganizarea Regiei Autonome pentru Metale Rare – București fiind o societate comercială pe acțiuni, aflată în portofoliul de companii al Ministerului Energiei și deținută 100% de către statul român.

Compania a intrat în procedură generală a insolvenței, în decembrie 2021, procedura fiind deschisă la cererea Tinmar Energy. În prezent, administrator judiciar al companiei este consorțiul format din Expert Insolvență SPRL Filiala Bucuresti și AKTIV – LEX Insolvență SPRL.

În decembrie 2022, Societatea Naţională Nuclearelectrica şi Compania Naţională a Uraniului, în insolvenţă, au finalizat tranzacția referitoare la o parte a activelor aferente fluxului tehnologic al liniei de procesare a concentratului de uraniu, de la Uzina E a Sucursalei Feldioara a CNU.

În 2025, planul de reorganizare propus de administratorul special a fost respins de adunare creditorilor, ceea ce creează condițiile legale pentru intrarea în faliment. În toamna lui 2025, instanța a respins și contestațiile sindicatului asupra deciziei adunării creditorilor de respingere a planului.

Ultimul termen de judecată în cazul falimentului CNU este stabilit pentru 23 septembrie.

Cifra de afaceri raportată de CNU în 2025 a fost de 897.290 RON, cu un profit de 0 RON. Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 33,91%. Numărul de angajați în 2025 era de 109, potrivit termene.ro.

Cifra de afaceri a CNU a scăzut de peste 33 de ori față de 2018, conform fdatelor agregate de termene.ro.

Cifră de afaceri (RON) Profit (RON)

2018 29.772.517 3.823.846

2019 54.981.564 0

2020 63.644.151 0

2021 20.810.223 0

2022 79.609.621 24.788.149

2023 9.580.314 0

2024 1.357.644 0

2025 897.290 0