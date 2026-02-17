Nicușor Dan, despre perspectiva ca la Feldioara să se trateze materiale rare din Groenlanda: „Va fi foarte interesant pentru România”

Președintele României a confirmat, luni, existența unei discuții a oficialilor români cu cei americani, dar și reprezentanți ai Uniunii Europene care să constituie ceea ce a descris drept „un fel de nouă organizație mondială a comerțului dedicată metalelor critice”.

Declarația lui Nicușor Dan a venit ca răspuns la întrebarea jurnalistei RRA referitoare la cooperarea economică a României cu SUA și, mai aplecat, la declarațiile ministrului Energiei, Bogdan Ivan, care vorbea despre un proiect de exploatare a mineralelor rare din Groenlanda, într-o fabrică de la Feldioara.

Mai concret, până în acest moment este vorba de semnarea unui Term Sheet (Fișă de termeni) neangajant dintre Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, filială a Societății Naționale Nuclearelectrica SA, cu Critical Metals Corp (CRML), producător de metale rare, listat la New York, în vederea explorării posibilității înființării unei Joint Venture (JVCo) cu obiectivul de a construi și a opera o fabrică pentru procesarea pământurilor rare, amplasată în România. Parteneriatul își propune să creeze primul lanț de aprovizionare complet integrat, de la mină la procesare, din lumea occidentală pentru minerale critice, arată presa economică de peste ocean, la începutul lunii decembrie, când s-a semnat acest document.

România se află într-o poziție excelentă pentru a deveni un jucător important în industria occidentală a materialelor critice, prin dezvoltarea proiectului de la Feldioara, transmitea Bogdan Ivan, ministrul Energiei, printr-un comunicat oficial, la două zile după ce declarațiile sale pe această temă au apărut în anunțul companiei listate la bursa de la New York, în presa americană.

„Parteneriatul va continua atât cu Statele Unite cât și cu Uniunea Europeană pe această chestiune”

„În primul rând, cu titlul general, și Europa și Statele Unite și state care gândesc în același mod politica internațională conștientizează că este nevoie de o politică comună în ceea ce privește materialele critice. Și, după cum știți, doamna ministru de Externe a fost la Washington, în urmă cu două, trei săptămâni, moment în care a început o discuție, Statele Unite , mai mulți parteneri europeni, Uniunea Europeană de asemenea, prezentă, prin reprezentant, alte țări care să constituie un fel de nouă organizație mondială a comerțului dedicată metalelor critice. Și parteneriatul va continua atât cu Statele Unite cât și cu Uniunea Europeană pe această chestiune”, a declarat președintele.

Șeful statului a oferit câteva informații despre proiectul de la Feldioara, apreciind că un astfel de acord va avea implicații interesante pentru România

„Ceea ce spuneți dumneavoastră, da, la Feldioara există o sucursala Nuclearelectrica, în care noi avem expertiza de a trata minereu de uraniu și alte metale care se găsesc în acel minereu. Și când se va concretiza un astfel de acord între o mare companie americană și Nuclearelectrica pentru tratarea unor metale, unor minereuri de uraniu și altele la Feldioara va fi foarte interesant pentru România”, a afirmat Nicușor Dan.

„Discuțiile sunt demarate și sunt coordonate de compania privată americană atât cu noi, Nuclearelectrica, cât și cu locația de exploatare”, a spus șeful statului când a fost întrebat cât de avansat este acest demers.

Nicușor Dan a fost rezervat să dea alte detalii de pe agenda vizitei la Washington.

„Nu vreau în momentul ăsta să.. Există, pot să spun doar generic, evident că în următorii ani energia va fi centrul preocupărilor economice, deci colaborare pe partea energetică, fără discuție. După cum știți, un obiectiv important al României sunt reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, unde există niște companie americane, dar nu se reduce la asta. și alte chestiuni de interes, dar la momentul potrivit”, a declarat Nicușor Dan.