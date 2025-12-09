Fabrica de la Feldioara a Nuclearelectrica ar urma să prelucreze pământuri rare pentru americani, într-o uzină în România. Producția, destinată industriei aerospațiale și militare

Parteneriatul își propune să creeze primul lanț de aprovizionare complet integrat, de la mină la procesare, din lumea occidentală pentru minerale critice, arată presa economică de peste ocean.

Acordul, aplaudat de ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, în publicațiile din SUA, a dus la creștere cu aproximativ 5% a acțiunilor CRML pe bursa newyorkeză.

Nuclearelectrica, listată la Bursa de Valori București, nu a informat acționarii cu privire la acord. Principalul acționar este statul român, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni, și nici Ministerul Energiei de la București nu a transmis un comunicat.

Reporterul Mediafax a transmis ambelor instituții o poziție oficială privind informațiile din presa americană.

Informarea a fost transmisă la BVB de Nuclearelectrica cu foarte puțin timp înainte de publicare, care precizează că este un Term Sheet (Fișă de Termeni) neangajant.

UPDATE: Nuclearelectrica a anunțat că documentul semnat este unul neangajant, menit să evalueze oportunitatea înființării unei societăți mixte

„SN Nuclearelectrica SA informează actionarii și investitorii că în data de 08.12.2025, FPCU Feldioara, filiala a SN Nuclearelectrica SĂ, a aprobat semnarea unui Term Sheet neangajant cu Critical Metals Corp (CRML) în vederea explorării posibilității înființării unei Joint Venture (JVCo).

Term Sheet-ul neangajant cu Critical Metals Corp. (CRML) are că scop evaluarea înființării unei societăți mixte 50%-50% în vederea potențialei puneri în funcțiune a unei instalații de ultima generație pentru prelucrarea metalelor rare la FPCU Feldioara.

FPCU Feldioara și CRML vor colabora, în lunile următoare, pe baza prevederilor din Term-Sheet, pentru a evalua baza tehnică și comercială pentru înființarea JVCo, vehiculul destinat dezvoltării și potențialei construcții a unei fabrici de prelucrare a metalelor rare de ultima generație în România.

Explorarea acestei posibilități prin acest acord neangajant nu are implicații juridice și/sau financiare pentru FPCU Feldioara și/sau Nuclearelectrica și reprezintă doar un potențial ce merită a fi explorat”, se arată în informarea la BVB semnată de Cosmin Ghiță, CEO Nuclearelectrica.

Știrea inițială:

Compania Critical Metals, o companie minieră de top în domeniul mineralelor critice, a anunțat marți că a semnat Fișa de Termeni pentru crearea unui joint venture (JV) cu cote egale, 50%-50%, între CRML și Fabrica de Prelucrare a Concentratoarelor de Uraniu S.R.L. (FPCU) din România, companie de stat și un partener strategic dintr-o țară membră a Uniunii Europene și NATO, conform presei americane.

Critical Metals, companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice, are sediul corporativ la New York, și este deținută majoritar de European Lithium, cu sediul în Australia, potrivit Profit.ro.

Potrivit presei americane, documentul oferă CRML drepturi de preluare pe termen lung pentru 50% din întreaga producție de concentrat Tanbreez și include planul de dezvoltare, finanțare și punere în funcțiune a unei instalații europene de procesare a pământurilor rare de ultimă generație în România – creând primul lanț de aprovizionare complet integrat de la mină la procesare din lumea occidentală, dedicat stabilizării accesului la minerale critice pentru industriile și sectoarele de apărare europene.

Principalele puncte incluse în tranzacție

Conform informării publicate de presa americană, documentul prevede:

Parteneriat pentru furnizare și procesare: CRML a încheiat un contract de achiziție care acoperă achiziția, finanțarea, dezvoltarea și crearea unui joint venture 50/50 pentru a construi și opera o instalație de procesare a pământurilor rare în Uniunea Europeană, contestând direct dominația de lungă durată a Chinei în procesarea globală a pământurilor rare.

Finanțare: CRML nu va emite nici obligațiuni, nici acțiuni pentru acest joint venture și va păstra o participație de 50% în compania comună pe bază de interes reportat și nu va avea cerințe de capital legate de cheltuielile de capital pentru construirea instalației.

Magneți: Linia finală de produse a instalației va include magneți aerospațiali și de calitate militară.

Finanțare strategică și achiziții: CRML va furniza 50% din concentratele premium de pământuri rare („REEC”) ale Proiectului Tanbreez către joint venture-ul românesc pe întreaga durată de viață a minei, asigurând o materie primă sigură, aliniată NATO, pentru industriile europene din aval de mare valoare.

Centru de forță în cadrul joint venture-ului: Noul parteneriat 50/50 dintre CRML și compania de stat FPCU deschide o cale unică pentru dezvoltarea unui lanț de aprovizionare complet independent, sigur și aliniat cu Occidentul pentru minerale critice.

Lider în achiziții: În urma recentelor acorduri UCORE și ReAlloys (10% și, respectiv, 15%), această alocare de 50% aduce CRML la un total de 75% din concentratul de pământuri rare Tanbreez angajat în cadrul acordurilor de achiziții pe termen lung cu națiuni aliate.

„Într-o mișcare îndrăzneață de a remodela peisajul global al pământurilor rare, CRML și FPCU vor colabora intens în lunile următoare – așa cum este descris în această Fișă de termeni – pentru a finaliza baza tehnică și comercială pentru înființarea joint venture-ului, vehiculul menit să dezvolte și să construiască potențial o instalație de procesare a pământurilor rare de ultimă generație în România.

Această instalație va transforma concentratul de înaltă calitate de le mina Tanbreez, din Groelanda, în metale de pământuri rare și materiale avansate pentru utilizare directă în Uniunea Europeană – consolidând strategic securitatea națională, producția avansată, electrificarea și tehnologiile de apărare”, se arată în informarea din presa americană

Prin asigurarea drepturilor exclusive asupra a 50% din resursele actuale ale Tanbreez, acest joint venture va stabili un lanț de aprovizionare extrem de rezilient, centrat pe Europa, reducând dependența de China – care controlează în prezent peste 80% din prelucrarea globală a pământurilor rare – și protejând UE împotriva vulnerabilităților geopolitice.

Potrivit sursei citate, după punerea în funcțiune a operațiunilor miniere de la Tanbreez, CRML va furniza joint venture-ului românesc jumătate din concentrat pe întreaga durată de viață a resurselor, în condiții de piață competitive, convenite de comun acord. Un Comitet de Dezvoltare dedicat va ghida în comun proiectarea instalației, strategia de dezvoltare și comercializarea produselor procesate.

„Aceasta este o schimbare monumentală pentru CRML și întreaga lume occidentală. Prin captarea unei valori imense în aval din concentratul Tanbreez, nu construim doar o fabrică – demontăm dominația Chinei asupra pământurilor rare și oferim Europei aprovizionări independente și sigure pentru nevoile sale de apărare și securitate națională”, a declarat Tony Sage, CEO și președinte al CRML, în documentul citat.

„Imediat după acordurile noastre strategice de achiziție cu ReAlloys și UCORE, această listă de termeni unește o echipă puternică pentru a oferi o operațiune de pământuri rare de clasă mondială, cu sediul în UE, care va alimenta totul, de la armament avansat la tehnologie de ultimă generație. Acest acord istoric supraalimentează FS-ul nostru actualizat, programat să fie finalizat anul viitor, în timp ce colaborăm cu FPCU pentru a procesa producția Tanbreez și a propulsa Europa către independența minerală”, a declarat Tony Sage.

Conform documentului, atât CRML, cât și guvernul român vor depune cerere de finanțare din pachetul recent anunțat de UE, în valoare de 3,5 miliarde de euro, pentru furnizarea de metale din pământuri rare către UE.

Bogdan Ivan: „O contribuție directă la arhitectura industrială și de securitate a Europei”

„Într-un moment în care Uniunea Europeană își accelerează inițiativele strategice în domeniul materiilor prime critice și al lanțurilor de aprovizionare securizate — inclusiv pachetul prezentat recent la Bruxelles, în valoare de până la 3,5 miliarde de dolari și care face parte din Strategia mai amplă de Securitate Economică a Comisiei Europene pentru consolidarea autonomiei și reducerea dependențelor externe — România face un pas înainte ca un contribuitor regional și un partener de încredere pentru întreaga comunitate euro-atlantică”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei din România, conform documentului citat.

„Semnarea de astăzi marchează mult mai mult decât o colaborare bilaterală; este o contribuție directă la arhitectura industrială și de securitate a Europei. Într-o lume în care accesul la minerale critice a devenit un câmp de luptă geopolitic definitoriu, România se poziționează în centrul unui lanț de aprovizionare complet integrat, aliniat cu Occidentul – de la minerit până la procesare. Această inițiativă strategică, avansată prin parteneriatul dintre Critical Metals Corp. și FPCU în cadrul acestei Fișe de Termen, plasează România în fruntea eforturilor Europei de a asigura materialele strategice necesare pentru apărare, energie curată și tehnologii de generație următoare”, a afirmat ministrul român, conform presei străine.

Potrivit acestuia, România are atât responsabilitatea, cât și oportunitatea de a contribui la reechilibrarea lanțurilor globale de aprovizionare cu elemente de pământuri rare.

„Susținem pe deplin această inițiativă, care consolidează autonomia strategică a Uniunii Europene și demonstrează capacitatea României de a deveni un pilon industrial și de securitate pentru regiunea noastră și pentru aliații noștri”, a afirmat demnitarul român.

În document este citat și Cosmin Ghiță, CEO al Nuclearelectrica, acționar unic al FPCU.

„Această societate mixtă reprezintă un pas definitoriu pentru Nuclearelectrica, FPCU și pentru capacitățile industriale strategice ale României.” Prin combinarea expertizei tehnice unice, a infrastructurii și a forței de muncă înalt calificate de la Feldioara cu resursa de clasă mondială Tanbreez, construim una dintre cele mai avansate platforme de procesare a mineralelor critice din Europa”, a declarat Cosmin Ghiță.

„Această inițiativă strategică este perfect aliniată cu strategia de dezvoltare pe 10 ani aprobată anul trecut pentru FPCU, ancorată în modernizarea tehnologică, integrarea în lanțurile valorice europene și producția de materiale cu valoare adăugată ridicată. Noua societate mixtă materializează direct aceste obiective: o instalație modernă capabilă să producă metale din pământuri rare și produse magnetice de calitate militară, esențiale pentru apărare, energie și producție de înaltă tehnologie. Feldioara are o moștenire îndelungată în procesarea concentratelor strategice. Acest proiect nu numai că păstrează această moștenire – o ridică la nivelul următor, transformând FPCU într-un pilon cheie al securității minerale a Europei. Suntem onorați să colaborăm cu Critical Metals Corp. la un proiect cu un impact strategic semnificativ pentru România, pentru Uniunea Europeană și pentru aliații noștri NATO”, conform documentului.

Conform informării din presa americană, FPCU, filială a Nuclearelectrica – compania de energie nucleară deținută de statul românesc, este principalul procesator specializat de concentrate minerale strategice din Europa, cu decenii de expertiză în rafinare, conversie, hidrometalurgie și producția de materiale de ultra-puritate. FPCU joacă un rol vital în ciclul integrat al combustibilului nuclear din România și este recunoscută pentru forța sa tehnică de elită, standardele riguroase de calitate și excelența operațională. Pe măsură ce cererea globală de pământuri rare se accelerează, FPCU este poziționată într-o poziție unică pentru a ancora lanțuri de aprovizionare europene sigure și de mare valoare.

Ce rezultate a avut compania din România

Potrivit datelele oficiale ale companiei, ca urmare a încheierii intre SN Nuclearelectrica SA (SNN) si Compania Națională a Uraniului (CNU) a contractului de vânzare-cumpărare a unor active din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Sucursala Feldioara a CNU, în data de 18.03.2021, prin Hotararea AGA nr. 4/05.04.2021, a fost aprobată înființarea unei filiale integral deținute de SNN, în calitate de asociat unic, filiala care ca principal obiect de activitate Prelucrarea Combustibililor Nucleari.

De asemenea, în baza Hotararii AGEA nr. 10/11.08.2021 a fost aprobat Actul Constitutiv al Filialei SNN Feldioara. SNN urmărește, prin investițiile sale, să își asigure infrastructura necesară pentru procesarea în condiții optime a materiei prime, să mențină și să consolideze ciclul integrat de combustibil care să sprijine proiectele de investiţii ale companiei pe termen lung, acestea fiind aspecte care confera companiei un avantaj competitiv și o abordare integrată a producției de energie nucleară, se precizaîn comunicarea Nuclearelectrica de la acea dată.

Conform raportului pe anul trecut, la 31 decembrie 2024, FPCU avea o cifră de afaceri netă de 93,3 milioane de lei, în creștere de la 74,5 milioane de lei la 31 decembrie 2023.

Și profitul companiei a crescut în acest interval, de la 19,4 milioane de lei, la 24,8, la finalul lui 2024.