Agenția Internațională pentru Energie a propus cea mai amplă utilizare a rezervelor strategice de petrol din istorie

Propunerea Agenției Internaționale pentru Energie presupune punerea pe piață a unui volum record din rezervele strategice, potrivit The Wall Street Journal, citat de Reuters. Agenția a mai luat o măsură similară, în 2022, când a eliberat 182 de milioane de barili din rezerve după începerea Războiului din Ucraina.

Agenția a convocat o reuniune extraordinară a statelor membre pentru a discuta evoluția situației, o decizie fiind așteptată miercuri.

Un singur stat care are obiecții ar putea întârzia planul, întrucât propunerea trebuie să fie adoptată cu unanimitate de voturi.

O inițiativă similară a fost încercată de miniștrii Energiei din G7, însă nu au ajuns la un acord și au cerut AIE să evalueze mai întâi situația pieței înainte de adoptarea unor măsuri.

Cotațiile de referință ale petrolului au crescut luni până aproape de maximele ultimilor patru ani, însă marți au înregistrat o scădere după ce președintele Trump a declarat că războiul din Orientul Mijlociu este aproape finalizat.