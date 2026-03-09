Prima pagină » Știrile zilei » Serbia suspendă exporturile de energie pentru a proteja piața, pe fondul creșterii prețurilor petrolului

Serbia suspendă exporturile de energie pentru a proteja piața, pe fondul creșterii prețurilor petrolului

Guvernul Serbiei a decis suspendarea temporară a exporturilor de țiței și produse petroliere pentru a proteja piața internă de eventuale creșteri de prețuri, întrucât prețul petrolului a ajuns la cele mai mari cote din 2022 până în prezent, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, notează Reuters.
Sursă foto: Pexels
Radu Mocanu
10 mart. 2026, 01:44, Știri externe

Ministrul energiei din Serbia, Dubravka Djedovic Handanovic, a anunțat luni că exporturile de țiței, motorină și benzină vor fi suspendate până la 19 martie. Măsura se aplică tuturor modurilor de transport și are scopul de a menține stabilitatea pieței interne.

„Esența acestei interdicții (temporare) este de a proteja piața internă de penurii și creșteri bruște ale prețurilor cauzate de perturbările globale de pe piața mondială”, se arată în comunicatul citat de Reuters

Și alte state din regiune au adoptat măsuri pentru a limita efectele economice ale războiului din Orientul Mijlociu. 

Croația a introdus un plafon temporar pentru prețurile combustibililor până la 23 martie. Andrej Plenkovic, premierul de la Zagreb, a spus ă fără această măsură prețul motorinei ar putea crește cu aproximativ 16%, până la 1.72 euro pe litru. Plafonul impus limitează prețul la 1.55 euro pe litru. 

Serbia menține însă un plafon al prețurilor la combustibil încă din februarie 2022. Guvernul stabilește prețurile maxime de vânzare pentru motorina Euro Diesel și benzina Euro Premium BMB 95. 

