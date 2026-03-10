Senatorii democrați amenință cu blocaje și noi voturi privind puterile de război dacă oficialii administrației refuză să participe la audieri publice

Un grup de senatori democrați a declarat că va continua să propună voturi privind puterile de război ale președintelui pentru a-l forța să solicite aprobarea Congresului înainte de orice acțiune militară suplimentară împotriva Iranului. Aceștia au cerut ca secretarul de stat, Marco Rubio și secretarul apărării, Pete Hegseth să participe la audieri publice în fața forului legislativ.

„Nu cred că pot apăra acest război. Cred că vor pierde voturi în Senat dacă vor trebui să se prezinte în fața publicului american și să explice de ce prețurile la benzină sunt atât de mari, dacă suntem implicați într-o schimbare de regim sau nu, cum vor obține armele nucleare și materialul nuclear fără o invazie terestră”, a spus Christ Murphy, senator din Connecticut, citat de CNN.

Inițiatorul ultimului vot privind puterile de război ale președintelui, Tim Kaine, senator din Virginia, a spus: „Nu este vorba de un vot de miercurea trecută, care se termină o dată și gata. Acesta este începutul a ceva, nu sfârșitul a ceva”. Acesta a mai spus că guvernul afectează puterea senatorilor de a răspunde alegătorilor: „Este aproape ca un ordin de confidențialitate care să ne împiedice să aducem aceste întrebări în atenția publicului”.

Senatorul din New Jersey, Cory Booker, a declarat că democrații sunt pregătiți să folosească „toate pârghiile disponibile” pentru a opri funcționarea obișnuită a Senatului dacă nu se ajunge la un acord cu republicanii privind organizarea audierilor, informează Associated Press.