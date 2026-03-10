Prima pagină » Știrile zilei » Trump amenință Iranul cu un răspuns militar „de 20 de ori mai puternic” dacă este blocată Strâmtoarea Hormuz

Președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite ale Americii vor lovi Iranul „de 20 de ori mai puternic” dacă tranzitul de petrol va fi oprit prin Strâmtoarea Hormuz. Amenințare vine după ce prețul petrolului a crescut la peste 116 dolari pe baril.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
10 mart. 2026, 02:55, Știri externe

Donald Trump a transmis un avertisment dur regimului de la Teheran, dacă transportul de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume, va fi oprit.

„Dacă Iranul face ceva care să oprească fluxul de petrol în Strâmtoarea Hormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii de douăzeci de ori mai puternic decât a fost lovit până acum”, se arată în mesajul publicat de Trump pe platforma sa, Truth Social

Potrivit liderului de la Washington, SUA ar putea lovi obiective considerate „ușor distructibile, care vor face practic imposibilă reconstrucția Iranului, ca națiune”.

„Moartea, Focul și Furia vor domni asupra lor – Dar sper și mă rog să nu se întâmple! Acesta este un dar din partea Statelor Unite ale Americii pentru China și pentru toate națiunile care utilizează intens Strâmtoarea Hormuz”, se mai arată în mesajul publicat de Trump. 

Prețul petrolului a crescut puternic, până la aproximativ 116 dolari pe baril. Contractele futures pentru petrolul WTI au urcat cu aproximativ 30%, după ce săptămâna trecută înregistraseră deja o creștere record de aproximativ 36%. În același timp, cotația Brent a avansat cu aproximativ 26%, după o creștere de circa 27% în săptămâna precedentă. 

