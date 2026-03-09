Israel lansează noi lovituri aeriene asupra Teheranului

Fum în urma unui atac asupra capitalei Iranului, Teheran. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto

Armata israeliană a anunțat că forțele aeriene au lansat o nouă serie de lovituri „extinse” asupra unor obiective aparținând regimului islamic.

Mai multe explozii puternice au fost auzite în jurul miezului nopții în capitala iraniană, locuitorii relatând pentru Associated Press că bombardamentele au fost cele mai intense raiduri aeriene asupra orașului de la începutul războiului.

Explozii au fost auzite timp de 30 de minute, în special în zonele vestice ale capitalei, iar în unele cartiere energia electrică a fost întreruptă.

Ca ripostă, Teheranul a lansat o serie de atacuri cu rachete balistice, potrivit armatei israelienă, citate de The Times of Israel.