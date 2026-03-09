Prima pagină » Știrile zilei » Israel lansează noi lovituri aeriene asupra Teheranului

Israel lansează noi lovituri aeriene asupra Teheranului

Armata israeliană a lansat luni seara o serie de atacuri asupra capitalei iraniene, provocând peste 20 de explozii puternice în timpul nopții. În paralel, Forțele de Apărare ale Israelului au anunțat că Iran a lansat un val de rachete balistice ca ripostă.
Fum în urma unui atac asupra capitalei Iranului, Teheran. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
10 mart. 2026, 00:49, Știri externe

Armata israeliană a anunțat că forțele aeriene au lansat o nouă serie de lovituri „extinse” asupra unor obiective aparținând regimului islamic. 

Mai multe explozii puternice au fost auzite în jurul miezului nopții în capitala iraniană, locuitorii relatând pentru Associated Press că bombardamentele au fost cele mai intense raiduri aeriene asupra orașului de la începutul războiului.

Explozii au fost auzite timp de 30 de minute, în special în zonele vestice ale capitalei, iar în unele cartiere energia electrică a fost întreruptă.

Ca ripostă, Teheranul a lansat o serie de atacuri cu rachete balistice, potrivit armatei israelienă, citate de The Times of Israel. 

