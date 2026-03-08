Atac aerian asupra unui hotel din Beirut. Patru persoane au murit după lovitura israeliană

Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața după un atac aerian care a lovit un apartament din clădirea hotelului Ramada Hotel Beirut, situat în centrul orașului Beirut, scrie Sky News.
Explozia a provocat distrugeri într-o zonă aglomerată a capitalei libaneze și a stârnit temeri că luptele din regiune se extind tot mai mult.
Potrivit autorităților israeliene, ținta operațiunii a fost reprezentată de comandanți iranieni din cadrul Quds Force, o unitate de elită a Islamic Revolutionary Guard Corps. Aceștia ar fi desfășurat activități în capitala Libanului și ar fi coordonat acțiuni împotriva Israelului.
Armata israeliană susține că atacul a vizat, în mod direct, aceste persoane.
„Comandanții Corpului Libanez al Forței Quds au operat pentru a avansa atacuri teroriste împotriva statului Israel și a civililor săi, în timp ce operau simultan pentru IRGC în Iran”, a declarat armata israeliană într-un comunicat.
Libanul a intrat luni în confruntarea dintre Statele Unite, Israel și Iran, după ce gruparea militantă Hezbollah, susținută de Iran, a lansat rachete și drone asupra teritoriului israelian.
Ca răspuns, Israelul a executat o serie de atacuri asupra unor zone din sudul și estul Libanului. Loviturile au vizat în principal poziții asociate Hezbollah.
Operațiunea care a afectat hotelul din centrul Beirutului marchează prima lovitură într-o zonă centrală a capitalei.
Autoritățile libaneze și organizațiile internaționale urmăresc evoluția situației din acea zonă, iar între timp, tensiunile între oficiali continuă să crească.