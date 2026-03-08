Prima pagină » Știri externe » Atac aerian asupra unui hotel din Beirut. Patru persoane au murit după lovitura israeliană

Un atac israelian asupra unui hotel din Beirut a ucis cel puțin patru persoane. Israelul a spus că ținta erau comandanți iranieni din Islamic Revolutionary Guard Corps.
Nițu Maria
08 mart. 2026, 14:08, Știri externe

Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața după un atac aerian care a lovit un apartament din clădirea hotelului Ramada Hotel Beirut, situat în centrul orașului Beirut, scrie Sky News.

Explozia a provocat distrugeri într-o zonă aglomerată a capitalei libaneze și a stârnit temeri că luptele din regiune se extind tot mai mult.

Potrivit autorităților israeliene, ținta operațiunii a fost reprezentată de comandanți iranieni din cadrul Quds Force, o unitate de elită a Islamic Revolutionary Guard Corps. Aceștia ar fi desfășurat activități în capitala Libanului și ar fi coordonat acțiuni împotriva Israelului.

Armata israeliană susține că atacul a vizat, în mod direct, aceste persoane.

„Comandanții Corpului Libanez al Forței Quds au operat pentru a avansa atacuri teroriste împotriva statului Israel și a civililor săi, în timp ce operau simultan pentru IRGC în Iran”, a declarat armata israeliană într-un comunicat.

Libanul a intrat luni în confruntarea dintre Statele Unite, Israel și Iran, după ce gruparea militantă Hezbollah, susținută de Iran, a lansat rachete și drone asupra teritoriului israelian.

Ca răspuns, Israelul a executat o serie de atacuri asupra unor zone din sudul și estul Libanului. Loviturile au vizat în principal poziții asociate Hezbollah.

Operațiunea care a afectat hotelul din centrul Beirutului marchează prima lovitură într-o zonă centrală a capitalei.

Autoritățile libaneze și organizațiile internaționale urmăresc evoluția situației din acea zonă, iar între timp, tensiunile între oficiali continuă să crească.

