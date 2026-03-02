Prima pagină » Știri externe » Beirut, bombardat de Israel după atacul Hezbollah asupra unei baze militare din Haifa

Beirut, bombardat de Israel după atacul Hezbollah asupra unei baze militare din Haifa

Israelul a bombardat sudul Beirutului după ce Hezbollah a lansat un atac cu rachete și drone asupra unei baze militare din apropierea orașului Haifa, în nordul Israelului. Gruparea libaneză a anunțat că operațiunea este „un răspuns la uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei”.
Beirut, bombardat de Israel după atacul Hezbollah asupra unei baze militare din Haifa
Beirut, raid israelian, 2 martie 2026/sursa foto: X
Maria Miron
02 mart. 2026, 03:56, Știri externe

Hezbollah a transmis luni dimineață că atacul său a fost lansat „în apărarea Libanului și a poporului său” și „ca răspuns la agresiunile repetate ale Israelului”.

„Atât timp cât agresiunea israeliană continuă, iar liderii și oamenii noștri sunt asasinați, avem dreptul să ne apărăm și să răspundem la momentul și în locul potrivit”, se arată în comunicatul grupării, citat de Al Jazeera.

Sudul Beirutului, ținta raidurilor israeliene

Reprezentanții organizației spun că „inamicul israelian nu poate continua agresiunea sa de cincisprezece luni fără un răspuns de avertisment care să oprească această agresiune și să ducă la retragerea din teritoriile libaneze ocupate”.

La scurt timp, Israelul a răspuns cu lovituri aeriene în sudul Beirutului. Presa locală a relatat despre explozii și în mai multe localități din sudul Libanului, precum și în Valea Bekaa, din estul țării.

Armata israeliană a transmis că „atacă energic Hezbollah” pe întreg teritoriul Libanului.

Israel: Hezbollah agravează conflictul

„Vom acționa împotriva deciziei Hezbollah de a se alătura operațiunii militare împotriva Iranului și nu vom permite organizației să reprezinte o amenințare la adresa statului Israel și să pună în pericol locuitorii din nord”, se arată în poziția oficială a armatei.

De asemenea, Israelul a acuzat direct gruparea libaneză că a agravat conflictul: „Organizația teroristă Hezbollah distruge statul Liban. Responsabilitatea pentru această situație îi aparține, iar armata va răspunde ferm”.

Violențele arată o intensificare semnificativă a conflictului, care capătă tot mai clar dimensiuni regionale, între Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran și aliații săi, pe de altă parte.

Hezbollah și Israel au încheiat un armistițiu în noiembrie 2024, însă tensiunile au continuat. Israelul a bombardat constant teritoriul libanez, în timp ce Hezbollah a susținut că își menține capacitatea de răspuns.

În 2025, guvernul libanez a emis un decret pentru dezarmarea Hezbollah, însă gruparea a ignorat decizia, argumentând că arsenalul său este „necesar pentru a proteja Libanul împotriva expansionismului israelian”.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Haz de necaz. Umorul nu poate fi interceptat de scuturi. Gândul prezintă colecția de glume care circulă pe internet după războiul din Iran
Gandul
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
Libertatea
Pensionarii din România ale căror pensii cresc cu 240 lei pe lună. Cine se încadrează și de la ce dată intră în vigoare creșterea
CSID
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor