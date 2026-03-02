Trump a trecut „linia roșie”: Iranul amenință cu represalii. A fost un război ales

Într-un interviu difuzat duminică de CNN, oficialul iranian a spus că uciderea liderului suprem are o încărcătură nu doar politică, ci și religioasă, iar consecințele ar putea depăși granițele Iranului.

„Desigur, din punct de vedere religios, el a fost un mare lider, astfel încât mulți dintre credincioșii șiiți din regiune și din întreaga lume vor reacționa la acest lucru. Este foarte evident că președintele Trump a depășit o linie roșie foarte periculoasă”, a afirmat diplomatul.

„Nu avem altă opțiune decât să răspundem”, a adăugat el, sugerând că reacția Iranului este inevitabilă.

Avertisment către statele din Golf

După loviturile lansate sâmbătă de SUA și Israel, Iranul a răspuns cu un val de atacuri fără precedent asupra mai multor state care găzduiesc baze militare americane, inclusiv Bahrain și Emiratele Arabe Unite. Loviturile au continuat și duminică, fiind raportate victime civile, distrugeri materiale și perturbări majore ale traficului aerian și maritim.

Khatibzadeh a susținut că Teheranul a transmis anterior mesaje clare statelor din Golf. „Am comunicat cu ele: fie să închidă acele baze americane care amenință constant Iranul și sunt folosite pentru a ataca Iranul, fie nu avem altă opțiune decât să ripostăm”, a spus el.

„Nu putem lovi SUA, vom ataca bazele americane”

Oficialul a explicat că Iranul nu are capacitatea de a lovi direct teritoriul american, ceea ce, în viziunea sa, limitează opțiunile strategice. „Iranul nu poate ajunge pe teritoriul american, așa că nu avem altă opțiune decât să atacăm orice bază aflată sub jurisdicție americană”, a declarat ministrul adjunct.

Întrebat dacă mai există loc pentru diplomație, oficianul iranian a afirmat că Washingtonul a „dezamăgit” în repetate rânduri Teheranul și că „nu exista nicio necesitate de a începe această agresiune”.

Un război ales

În opinia sa, conflictul actual nu a fost inevitabil. „Dacă președintele Trump nu voia să vadă Iranul ripostând, nu ar fi trebuit să înceapă acest război de la bun început. A fost un război ales”, a subliniat diplomatul.