Prima pagină » Știri externe » Trump a trecut „linia roșie”: Iranul amenință cu represalii. A fost un război ales

Trump a trecut „linia roșie”: Iranul amenință cu represalii. A fost un război ales

Donald Trump a trecut „o linie roșie foarte periculoasă” prin uciderea liderului suprem iranian, a declarat ministrul adjunct de Externe de la Teheran, Saeed Khatibzadeh.
Trump a trecut „linia roșie”: Iranul amenință cu represalii. A fost un război ales
Atac SUA și Israel asupra Iranului, Teheran/ Mediafax Foto
Maria Miron
02 mart. 2026, 04:57, Știri externe

Într-un interviu difuzat duminică de CNN, oficialul iranian a spus că uciderea liderului suprem are o încărcătură nu doar politică, ci și religioasă, iar consecințele ar putea depăși granițele Iranului.

„Desigur, din punct de vedere religios, el a fost un mare lider, astfel încât mulți dintre credincioșii șiiți din regiune și din întreaga lume vor reacționa la acest lucru. Este foarte evident că președintele Trump a depășit o linie roșie foarte periculoasă”, a afirmat diplomatul.

„Nu avem altă opțiune decât să răspundem”, a adăugat el, sugerând că reacția Iranului este inevitabilă.

Avertisment către statele din Golf

După loviturile lansate sâmbătă de SUA și Israel, Iranul a răspuns cu un val de atacuri fără precedent asupra mai multor state care găzduiesc baze militare americane, inclusiv Bahrain și Emiratele Arabe Unite. Loviturile au continuat și duminică, fiind raportate victime civile, distrugeri materiale și perturbări majore ale traficului aerian și maritim.

Khatibzadeh a susținut că Teheranul a transmis anterior mesaje clare statelor din Golf. „Am comunicat cu ele: fie să închidă acele baze americane care amenință constant Iranul și sunt folosite pentru a ataca Iranul, fie nu avem altă opțiune decât să ripostăm”, a spus el.

„Nu putem lovi SUA, vom ataca bazele americane”

Oficialul a explicat că Iranul nu are capacitatea de a lovi direct teritoriul american, ceea ce, în viziunea sa, limitează opțiunile strategice. „Iranul nu poate ajunge pe teritoriul american, așa că nu avem altă opțiune decât să atacăm orice bază aflată sub jurisdicție americană”, a declarat ministrul adjunct.

Întrebat dacă mai există loc pentru diplomație, oficianul iranian a afirmat că Washingtonul a „dezamăgit” în repetate rânduri Teheranul și că „nu exista nicio necesitate de a începe această agresiune”.

Un război ales

În opinia sa, conflictul actual nu a fost inevitabil. „Dacă președintele Trump nu voia să vadă Iranul ripostând, nu ar fi trebuit să înceapă acest război de la bun început. A fost un război ales”, a subliniat diplomatul.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Haz de necaz. Umorul nu poate fi interceptat de scuturi. Gândul prezintă colecția de glume care circulă pe internet după războiul din Iran
Gandul
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
Libertatea
Pensionarii din România ale căror pensii cresc cu 240 lei pe lună. Cine se încadrează și de la ce dată intră în vigoare creșterea
CSID
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor