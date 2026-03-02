Iranul cere ca SUA și Israelul să fie trase la răspundere pentru uciderea liderului suprem

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a avertizat Națiunile Unite că uciderea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, „deschide o cutie a Pandorei periculoasă”.

Într-o scrisoare transmisă duminică către ONU, Abbas Araghchi a scris că eliminarea liderului suprem „constituie o încălcare gravă și fără precedent a celor mai fundamentale norme care guvernează relațiile dintre state”.

O amenințare la adresa stabilității

El a cerut din nou organizației mondiale și Consiliului de Securitate să adopte măsuri pentru a asigura tragerea la răspundere a Statelor Unite și Israelului pentru rolul lor în această acțiune.

„Un asemenea comportament nu încalcă doar principiile consacrate ale dreptului internațional; el deschide în mod imprudent o cutie a Pandorei periculoasă, erodând fundamentul egalității suverane și stabilitatea sistemului internațional”, a adăugat oficialul iranian, citat de Associated Press.

Doliu național

Liderul suprem al Republicii Islamice Iran, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în noaptea de 28 februarie spre 1 martie într-un atac militar simultan al Statelor Unite și Israel asupra Iranului. Mai multe rachete au lovit complexul său din Teheran, potrivit relatărilor oficiale și presei internaționale.

Operațiunea, denumită de oficialii americani și israelieni Operation Epic Fury, a vizat lideri iranieni de rang înalt și a inclus lovituri coordonate care au distrus clădirea în care se afla Khamenei.

Anunțul oficial al decesului a venit din partea televiziunii de stat iraniene sâmbătă dimineața, după ce inițial guvernul de la Teheran a negat informațiile.

Iranul a decretat 40 de zile de doliu național.