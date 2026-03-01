O singură rachetă iraniană care pătrunde în apărarea SUA ar putea deraia planurile lui Trump

Forțele iraniene au lansat sute de drone și rachete în mai multe valuri în Orientul Mijlociu, dar fără a provoca daune semnificative asupra activelor americane din regiune, cum ar fi scufundarea unei nave de război sau distrugerea unei baze. În schimb, loviturile americane și israeliene au devastat deja ținte ale regimului din Iran, eliminând conducerea supremă – Ali Khamenei, precum și șeful Statului Major al armatei, generalul Abdol Rahim Mousavi, și ministrul apărării, generalul Aziz Nasirzadeh.

Totuși, este doar ziua a doua a războiului, iar Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a promis „pedeapsă severă, decisivă și regretabilă”.

Cu toate acestea, pe măsură ce timpul trece fără ca această retorică să devină realitate, apar tot mai multe întrebări privind capacitatea forțelor militare cele mai temute ale Iranului de a localiza, ținti și lovi navele și avioanele americane și israeliene care atacă, se arată într-o analiză SkyNews.

Generalul Sir Richard Barrons, fost înalt ofițer militar britanic, a declarat că mai mulți factori limitează probabil opțiunile Iranului, inclusiv pierderea unui număr mare de lideri de top. Orice încercare de lansare a rachetelor ar expune, de asemenea, locul de lansare atacurilor americane și israeliene aeriene, ceea ce înseamnă că lansatoarele Iranului ar avea o „durată de viață destul de scurtă”.

În plus, atacurile anterioare ale SUA și Israel asupra Iranului din ultimii ani au degradat deja stocurile de rachete, lansatoarele și sistemele de apărare aeriană, reducând astfel capacitatea regimului de a detecta aeronavele inamice.

Toate acestea ar putea explica de ce până acum atât de puține ținte militare americane și israeliene par să fi suferit daune semnificative, în ciuda lansării a sute de rachete și drone de către Iran. Extinderea completă a daunelor rămâne neclară, se mai arată în analiză.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a avertizat că un Iran rănit încă are capacitatea de a provoca daune – posibil într-un mod mai haotic și fără a ține cont de impactul asupra milioanelor de civili din Golful Persic.

„Acest regim lovește înapoi. Lovește în mod din ce în ce mai indiscriminat și extins”, a declarat el pentru Sky News.

„Și oamenii vor fi foarte îngrijorați că nu doar țintele militare sunt vizate, ci și aeroporturi civile precum cel din Kuwait, hoteluri din Dubai și Bahrain.”

Zone turistice prinse în focul încrucișat

Țările afectate până acum includ Israel, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuwait, Iordania și Irak, unde se află mai multe baze americane.

Multe dintre muniții par să fi fost interceptate, dar resturile căzute pot fi mortale. Cu atât de mult metal zburând în jur, locațiile civile și turistice au fost prinse în focul încrucișat, inclusiv unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume, în Dubai, unde toate zborurile au fost suspendate, și intrarea unui hotel de lux.

Aceste atacuri ar fi fost înfricoșătoare pentru cei afectați, dar par să nu fi redus capacitatea SUA și Israelului de a continua să lovească Iranul. O țintă de mare valoare pentru regim sunt probabil două grupuri de atac ale portavioanelor americane, conduse de USS Gerald R. Ford și USS Abraham Lincoln, situate probabil la sud de Cipru. O încercare de a lovi aceste nave ar putea explica de ce Marea Britanie a raportat că două rachete iraniene au fost trase în direcția insulei mediteraneene. Cipru găzduiește baze britanice, dar acestea nu au fost considerate ținta atacului.

Generalul Barrons a declarat că un Iran depășit pe câmpul de luptă ar putea căuta alternative pentru a lovi înapoi, cum ar fi închiderea Strâmtorii Hormuz – un punct vital pentru tranzitul global al petrolului și gazelor. Perturbarea acestei căi de navigație ar afecta economiile din întreaga lume – iar atacurile au început deja, vizând petroliere, inclusiv în largul coastelor Omanului.

Președintele Trump pariază că Iranul nu are capacitatea de a rezista puterii sale copleșitoare. Și acest lucru s-ar putea să fie adevărat.

Dar este suficient ca o singură rachetă iraniană să pătrundă apărarea aeriană americană pentru a schimba acest calcul sau, cel puțin, pentru a crește dramatic costul războiului pentru Washington.