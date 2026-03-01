Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul. Legăturile cu Vaticanul și poziția dură față de femei

Arafi a menținut relații interconfesionale constante cu Vaticanul, potrivit Il Messaggero.

În iunie 2022, a avut o lungă întâlnire cu Papa Francisc, purtând un mesaj din partea lui Khamenei. I-a cerut lui Bergoglio să apere „populațiile palestiniene și yemenite oprimate”. Papa i-a transmis salutări lui Khamenei și și-a exprimat acordul.

După conclavul recent, Arafi l-a felicitat pe Papa Leon, sperând că noul Pontif se va pronunța „pentru consolidarea rolului valorilor religioase în promovarea justiției și păcii”.

Poziție dură față de femei

În timpul protestelor care au urmat morții Mahsei Amini, Arafi nu a ezitat. „Cei care atacă clerul ar trebui să știe că turbanul va deveni giulgiul lor”, a declarat ayatollahul.

Canada l-a sancționat pentru rolul său în represiunea internă.

Un teolog iranian de la Roma îl descrie însă pe Arafi într-o lumină pozitivă. Shahrzad Houshmand predă la Universitatea Gregoriană și l-a evocat pe Vatican News în perioada pandemiei.

Potrivit acestuia, clerul șiit viza o alianță între religii. Scopul: lupta comună împotriva pandemiei, războaielor, terorismului și armelor nucleare.

Houshmand a subliniat autoritatea lui Arafi la Qom. Centrul academic pe care îl conducea primește peste 50.000 de studenți. Alți studenți sunt împrăștiați în numeroase țări din lume.

Profilul omului forte

Născut în 1959 în provincia Yazd, Arafi a plecat la Qom la 11 ani pentru studii religioase. Ascensiunea sa a fost gestionată atent după ce Khamenei a devenit lider suprem în 1989. La doar 33 de ani era deja lider al rugăciunii de vineri — semn clar al încrederii liderului suprem.

Vorbește fluent engleza, a publicat aproximativ 20 de cărți și susține folosirea inteligenței artificiale pentru exportul ideologiei islamice.

În cei opt ani ca rector al Universității Internaționale Al-Mustafa, afirmă că a convertit 50 de milioane de persoane la islamul șiit.