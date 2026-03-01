Prima pagină » Știri externe » Benjamin Netanyahu: „L-am eliminat pe tiranul Khamenei. Lovim inima Teheranului cu o forță fără precedent”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică după amiază că Israelul l-a „eliminat pe tiranul” Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și „zeci dintre înalții oficiali ai regimului opresiv”, afirmând că forțele israeliene lovesc în prezent „inima Teheranului” și că intensitatea atacurilor va crește în zilele următoare.
Foto: Avi Ohayon / Lă'am
Andrei Rachieru
01 mart. 2026, 17:39, Știri externe

Declarațiile au fost făcute de pe acoperișul complexului Kirya din Tel Aviv, sediul central al armatei israeliene, după o reuniune de securitate cu ministrul apărării, șeful Statului Major și șeful Mossad.

Netanyahu a precizat că a dat instrucțiuni clare pentru continuarea campaniei militare împotriva Iranului, subliniind că eliminarea liderului suprem iranian reprezintă un moment decisiv în confruntarea cu regimul de la Teheran.

„Forțele noastre lovesc acum în inima Teheranului cu o intensitate tot mai mare, iar aceasta se va intensifica și mai mult în zilele următoare”, a spus premierul.

În același timp, liderul israelian a recunoscut costurile umane ale conflictului. El a vorbit despre „zile dureroase” pentru Israel, făcând referire la victimele înregistrate recent în Tel Aviv și Beit Shemesh.

Netanyahu a transmis condoleanțe familiilor celor uciși și urări de însănătoșire răniților, afirmând că „inima sa este alături de ei”.

Premierul a insistat că ofensiva actuală este una existențială pentru Israel și că statul evreu mobilizează „toată puterea armatei israeliene, așa cum nu a fost niciodată”, pentru a-și asigura viitorul. El a subliniat, totodată, sprijinul direct al Statelor Unite în această campanie.

Netanyahu a menționat explicit colaborarea cu administrația americană, afirmând că sprijinul vine din partea „prietenului său”, președintele SUA, Donald Trump, și a armatei americane.

Potrivit acestuia, combinația dintre forța militară israeliană și sprijinul SUA face posibilă o lovitură decisivă împotriva regimului iranian.

„Aceasta este ceea ce mi-am dorit de 40 de ani: să lovim regimul terorist cu o lovitură decisivă. Așa am promis – și așa vom face”, a conchis prim-ministrul Israelului.

