Trei militari americani, uciși în Operațiunea Epic Fury. Alți cinci, grav răniți

„Alți câțiva au suferit răni ușoare și sunt în curs de a fi repuși în serviciu”, a scris CENTCOM. „Operațiunile militare majore continuă.”

Identitatea soldaților nu a fost dezvăluită. Armata americană va comunica numele acestora după informarea familiilor. Termenul: 24 de ore.

Circumstanțele morții celor trei soldați nu sunt clare. Iranul a ripostat atacurilor SUA și Israelului încă de sâmbătă. Loviturile au vizat bazele militare americane din Orientul Mijlociu.

Trump avertizase

Președintele Donald Trump anunțase sâmbătă dimineața că soldații americani ar putea fi uciși. Avertismentul a venit într-o declarație video, înainte de declanșarea operațiunii.

Operațiunea Epic Fury continuă. Situația rămâne fluidă, potrivit CENTCOM.