POLITICO: Washingtonul semnalează o retragere militară limitată din Europa

Factorii de decizie din SUA le spun liderilor din Europa să nu se aștepte la reduceri mari ale trupelor americane în viitorul apropiat, au declarat șapte oficiali americani și din NATO pentru POLITICO.

Temerile în rândul capitalelor europene privind o retragere mai mare a trupelor americane din Europa au crescut în momentul în care președintele american Donald Trump a cerut aliaților săi să aloce mai mulți bani pentru propria apărare. Acum, însă, oficialii de la Washington spun că orice retragere ar fi limitată, potrivit surselor citate de POLITICO.

Washingtonul va face schimbări țintite și mici retrageri ale forțelor rotaționale, însă va lăsa în loc cea mai mare parte a trupelor de luptă.

„Am primit semnale contradictorii, dar această administrație a realizat că o Europă stabilă este importantă pentru ei, iar semnalele pe care le primim nu indică faptul că va avea loc o retragere majoră, nu în acest moment”, a afirmat un ofițer militar NATO pentru POLITICO.

Acest subiect va fi, probabil, abordat în cadrul reuniunii de joi a miniștrilor apărării la sediul NATO din Bruxelles.

Washingtonul trebuie să mențină o prezență minimă în Europa de 76.000 de soldați

Potrivit Legii privind autorizarea apărării naționale a SUA, Washingtonul trebuie să mențină o prezență minimă în Europa de 76.000 de soldați. În prezent, Statele Unite au aproximativ 85.000 de soldați pe continent.

O altă sursă citată de POLITICO, respectiv un ofițer dintr-un stat membru NATO, spune că „lucrurile vor rămâne neschimbate” în privința dislocării trupelor, bazelor aeriene și poligoanelor de antrenament operate de SUA în Europa.

Cu toate acestea, un plan prevede retragerea a aproximativ 200 de soldați americani din mai multe comenzi europene, iar acest lucru nu se va întâmpla imediat.

Toate aceste informații vin în contextul în care Statele Unite vor preda o parte din comenzile NATO aliaților europeni, într-un efort de a demonstra că aliații europeni ai NATO își asumă o mai mare responsabilitate pentru planificarea războiului convențional, se arată într-un anunț al Alianței.