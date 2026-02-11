Prima pagină » Știri externe » Substanță misterioasă descoperită în centrul unui oraș britanic. Poliția a luat măsuri urgente

Autoritățile britanice au ordonat evacuarea centrului orașului Loughborough după descoperirea unei substanțe periculoase în centrul orașului britanic, potrivit unui comunicat al poliției.„1
11 feb. 2026, 20:43, Știri externe

Incidentul a fost raportat în jurul orei 13:00, când o substanță suspectă a fost găsită într-un spațiu comercial, scrie Independent.

Pentru a proteja populația, poliția a instituit un cordon de securitate pe Baxter Gate, zona fiind închisă traficului și pietonilor. Mai multe clădiri din apropiere au fost evacuate ca măsură preventivă, iar serviciile de urgență – poliție, pompieri și ambulanță – intervin în continuare pentru a evalua pericolul.

„Nu s-au înregistrat victime grave până în prezent”, a precizat Leicestershire Police. Autoritățile au solicitat publicului să evite zona până la noi informații și au promis actualizări în timp real. Imaginile de la fața locului arată numeroase echipaje de poliție, ambulanțe și autospeciale de pompieri, precum și cordoane de securitate.

Martorii oculari au descris scenele de panică și restricțiile impuse de autorități: „Ofițerii de poliție au venit în jurul orei 14:00 și ne-au spus să închidem ușile, nimeni nu are voie să intre sau să iasă. Nu am primit informații suplimentare despre ce se întâmplă.”

Serviciul de pompieri Leicestershire a emis recomandări către public, cerând evitarea zonei și atenționând șoferii să se aștepte la întârzieri. În plus, autobuzele locale au fost redirecționate pe rute alternative pentru a evita centrul orașului.

