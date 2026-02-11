Prima pagină » Economic » Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI

Un startup francez va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI din Suedia. Experții susțin că este metoda prin care Europa se străduiește să construiască infrastructura necesară pentru a alimenta instrumentele IA în dezvoltare rapidă.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
11 feb. 2026, 21:47, Economic

Startup-ul francez Mistral a anunțat miercuri că va investi 1,2 miliarde de euro în infrastructura digitală din Suedia, potrivit CNBC. Anunțul vine în contextul în care Europa se străduiește să construiască infrastructura necesară pentru a alimenta instrumentele IA în dezvoltare rapidă.

Mistral a atras o rundă de finanțare de 1,7 miliarde de euro în septembrie, atingând o evaluare de 11,7 miliarde de euro.

Europa încearcă astfel să-și construiască suveranitatea tehnologică pe fondul tensiunilor geopolitice în creștere. Investiția va facilita dezvoltarea de centre de date IA, a capacității de calcul avansate și a capabilităților IA, a transmis Mistral.

„Această investiție este un pas concret către construirea de capabilități independente în Europa, dedicate inteligenței artificiale. Prin furnizarea unei oferte complet verticale, cu date procesate și stocate local, consolidăm autonomia strategică și competitivitatea Europei. Acest lucru pune bazele unui cloud european de inteligență artificială care poate deservi industriile, instituțiile publice și cercetătorii la scară largă”, a anunțat Arthur Mensch, CEO-ul Mistral, într-un comunicat.

Fondată în 2023, compania Mistral a devenit una dintre firmele de inteligență artificială de top din Europa.

Compania are ca investitori producătorul olandez de echipamente pentru cipuri ASML și giganți tehnologici precum Nvidia și Microsoft, alături de DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst și Index Ventures.

Țările nordice sunt considerate locuri privilegiate pentru facilitățile IA din Europa, având temperaturi mai scăzute și unele dintre cele mai mici costuri energetice din regiune.

