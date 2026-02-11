Europa ca putere independentă, singura soluție în fața presiunilor globale, spune Macron

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui summit dedicat industriei europene, în fața unui grup de lideri industriali, potrivit agenției AFP.

Macron a subliniat că Uniunea Europeană se confruntă cu un risc major de fragmentare internă, care îi slăbește capacitatea de reacție și îi afectează credibilitatea pe scena internațională.

„Avem nevoie de o nouă scară și de o nouă viteză în abordarea noastră pentru a pune capăt fragmentării care slăbește și riscă să umilească Europa”, a afirmat liderul de la Elysee.

Europa ca putere independentă și eurobondurile europene

În discursul său, Emmanuel Macron a readus în atenție ideea emiterii de eurobonduri, respectiv împrumuturi comune la nivelul Uniunii Europene, menite să finanțeze investiții strategice.

Potrivit președintelui francez, doar printr-o datorie comună Europa poate rămâne competitivă în raport cu marile economii globale.

„Dacă vrem să investim suficient în apărare, securitate spațială, tehnologii curate, inteligență artificială și tehnologie cuantică, singura soluție este să apelăm la emiterea unei datorii comune”, a explicat Macron.

Franța susține de mai mulți ani acest mecanism financiar, însă propunerea a fost constant respinsă de unele state membre, inclusiv de Germania.

Urgența reformelor

Macron a caracterizat contextul actual drept „complet inedit” și a pledat pentru adoptarea unor măsuri excepționale, care depășesc instrumentele clasice ale politicilor europene.

El a avertizat că Uniunea se află într-o situație de urgență și că amânarea deciziilor strategice ar putea avea consecințe ireversibile.

Totodată, președintele francez a cerut statelor membre dispuse să aplice reformele pieței unice europene propuse de Comisia Europeană. În cazul în care nu se vor înregistra progrese până la finalul lunii iunie, Macron a sugerat utilizarea mecanismului de „cooperare consolidată”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut la rândul său posibilitatea unor astfel de cooperări, dacă blocajele politice vor continua.