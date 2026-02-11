UE lansează o strategie pentru protecția împotriva dronelor ostile

Principalul obiectiv al noii strategii este de a fortifica abilitatea UE de a distinge între dronele cu intenții ostile și cele autorizate. Acest lucru va fi realizat prin dezvoltarea de tehnologii de detecție avansate și prin integrarea sistemelor de monitorizare deja existente, mai arată Euronews.

Comisia propune o abordare coordonată civil-militară pentru cartografierea nevoilor industriale. Scopul este de a atrage investiții și de a stimula colaborarea între statele membre. Totodată, vor fi îmbunătățite capacitățile de testare pentru sistemele de apărare anti-dronă.

Printre inițiativele cheie se numără înființarea unui Centru European de Excelență dedicat combaterii dronelor, elaborarea unui cadru de certificare pentru sistemele anti-dronă și lansarea unui forum industrial. Acest forum va reuni experți din sectoarele dronelor și contracarării acestora, având ca misiune accelerarea inovației și a producției.

Incidente în creștere pe teritoriul european

În ultimul interval, mai multe țări membre, printre care Polonia și Belgia, au semnalat cazuri de drone suspecte în proximitatea unor situri sensibile. Activități neautorizate au fost raportate în jurul aeroporturilor și instalațiilor nucleare.

Pentru a gestiona eficient aceste riscuri, Comisia are în vedere crearea unui sistem unificat de vizualizare a datelor aeriene. Acesta va consolida informațiile provenite de la toate rețelele de monitorizare, permițând o identificare rapidă a potențialelor pericole.

De asemenea, va fi lansat un proiect-pilot pentru a intensifica supravegherea maritimă. Acesta va viza inclusiv amenințările care provin de la mare altitudine.

„Zidul de drone” pe flancul estic

Această strategie se aliniază cu obiectivele ample enunțate într-un document al Comisiei Europene publicat în octombrie 2025. Documentul prevede instituirea unui „zid de drone” operațional până la sfârșitul anului 2027. El va fi parte integrantă a unui sistem extins de monitorizare a flancului estic al UE.

Acest sistem defensiv se dorește a acoperi o zonă extinsă, de la țările baltice până la Marea Neagră. Totodată va include senzori și tehnologii capabile să detecteze, să identifice, să urmărească și să neutralizeze dronele care prezintă o amenințare.

Cooperarea NATO și investiții comune

Inițiativa europeană se desfășoară într-un climat de intensificare a cooperării cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). În septembrie 2025, NATO a lansat operațiunea „Eastern Sentry” pentru a întări flancul estic prin patrule suplimentare terestre, maritime și aeriene.

Oficialii europeni și aliații NATO își propun să prevină dublarea eforturilor și să asigure o coordonare optimă a investițiilor. Comisia încurajează statele membre interesate să colaboreze în achiziția și implementarea sistemelor de apărare împotriva dronelor.

Pe fondul escaladării rapide a incidentelor, unele guverne, inclusiv cel al Poloniei, au solicitat o accelerare a implementării măsurilor de protecție. S-a argumentat necesitatea ca infrastructura de apărare anti-dronă să devină funcțională cât mai curând posibil.