Lavrov: Rusia va lua măsuri, „inclusiv militare", dacă Groenlanda se va militariza

Ministrul rus al Externelor, Serghei Lavrov, a amenințat, miercuri, că Rusia va lua măsuri dacă „vestul” își va extinde prezența militară în Groenlanda.
11 feb. 2026, 14:12, Știri externe

„Desigur, în cazul militarizării Groenlandei și al creării de capacități militare îndreptate împotriva Rusiei, vom lua contramăsuri adecvate, inclusiv contramăsuri militare și tehnice”, a declarat Lavrov într-un discurs adresat parlamentarilor ruși, citat de AFP.

Mai multe țări europene au trimis contingente mici de trupe în Groenlanda în ultimele săptămâni, după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat, cu mai multe ocazii, că dorește să anexeze insula arctică.

Groenlanda, care are o populație de 57.000 de locuitori, este de zeci de ani un teritoriu autonom al Danemarcei.

Luna trecută, Trump a renunțat la amenințările de anexare a Groenlandei, după ce a declarat că a încheiat un acord „cadru” cu liderul NATO, Mark Rutte, pentru a asigura o influență mai mare a SUA.

Luna trecută, Lavrov a precizat că nu are niciun interes în a interveni în chestiunile Groenlandei și că Washington-ul știa că Rusia nu are niciun plan pentru a obține controlul țării. Cu toate acestea, Lavrov a precizat atunci că Moscova „monitorizează situația geopolitică” din jurul insulei.

