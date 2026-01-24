„Trebuie să luptăm”. Sentiment de unitate în Danemarca, în contextul amenințărilor lui Trump privind Groenlanda

În contextul ultimelor săptămâni, când Trump a reiterat dorința de a anexa Groenlanda, Danemarca trece printr-un sentiment comun de furie și nedumerire.

Mesajele date de Trump, care ajung – datorită diferenței de fus orar – la primele ore ale dimineții în Danemarca, au mobilizat populația împotriva președintelui american. Totuși, acest lucru a contribuit într-o oarecare măsură la atenuarea tensiunilor dintre Danemarca și Groenlanda, notează The Guardian.

În contextul retoricii lui Trump privind Groenlanda, oamenii au ieșit săptămâna trecută în stradă la Copenhaga, pentru a protesta, fluturând steaguri roșii și albe ale Groenlandei și Danemarcei. Mulți purtau pălării roșii în stil Maga cu sloganuri precum „Nu det NUUK!”, un joc de cuvinte pe baza expresiei daneze nu det nok, care înseamnă „acum ajunge”.

Starea de spirit în rândul danezilor

The Guardian a stat de vorbă cu câteva persoane din Danemarca, pentru a contura o imagine de ansamblu privind starea de spirit în rândul populației.

Julie Rademacher, membră a unei organizații care a pus la cale prostestul, s-a declarat copleșită de sprijinul pe care l-au primit cei care au ieșit în stradă. „În prima jumătate de oră în fața Primăriei, când a apărut acest ocean de oameni, de fiecare dată când aceștia aplaudau discursurile, nu puteam să mă opresc din plâns”, a spus ea pentru The Guardian.

Rademacher are un membru al familiei care a luptat alături de soldații americani în Afganistan și Irak. „A fost incredibil să vedem cum unul dintre cei mai apropiați aliați ai noștri amenință să ne anexeze țara. Dar se întâmplă și trebuie să luptăm”, a spus ea.

„Ne simțim amenințați, la fel ca oamenii din Groenlanda”

Jesper Rabe Tonnesen, cel care a creat pălăriile „Nu det NUUK!”, a declarat pentru sursa citată că Danemarca a parcurs un drum de la dezacord la unitate și a subliniat că și poporul danez se simte, în egală măsură, amenințat.

„Ne simțim amenințați, la fel ca oamenii din Groenlanda. Desigur, suntem o țară mică – una dintre cele mai bune țări din lume, dar cu o economie mică. Nu putem face nimic în această privință fără Franța și națiunile mai mari”, a spus el.

Tonnesen a continuat spuând că Statele Unite au însemnat totul pentru Danemarca în ceea ce privește apărarea, dar au influențat și cultura. „În modă, în modul de gândire, în visul american de a deveni cineva și, mai ales, poate, în grija pentru democrație, pentru a menține o lume liberă. Iar ceea ce vedem acum nu mai este o lume liberă în America. Toate valorile din Danemarca și aproape din toată Europa se schimbă acum”, a conchis el.

Groenlanda este un teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei, cu un potențial foarte mare în minerale și resurse rare pentru tehnologie