Groenlanda restricționează investițiile străine pe fondul interesului american pentru proprietăți

Potrivit mai multor surse citate de Reuters, fenomenul a coincis cu reluarea declarațiilor președintelui american Donald Trump privind dorința Statelor Unite de a obține un control mai mare asupra insulei arctice.

Avocați și agenții imobiliare din Nuuk au raportat, în ianuarie 2025, multiple solicitări din partea unor cumpărători americani interesați să achiziționeze proprietăți, inclusiv pachete extinse de imobile. Până atunci, interesul străin pentru orașul cu aproximativ 20.000 de locuitori fusese aproape inexistent. Autoritățile s-au temut că aceste investiții străine în Groenlanda ar putea agrava criza locuințelor și ar putea exclude populația locală de pe piață.

Un proiect de lege privind verificarea investițiilor străine, depus în parlament în octombrie 2024 și dezbătut intens în 2025, fusese inițial gândit pentru a limita influența chineză.

Însă, în contextul interesului american reînnoit, accentul s-a mutat. Legea va obliga investitorii străini să declare sursa fondurilor și va permite respingerea investițiilor considerate o amenințare la adresa securității sau ordinii publice.

Infrastructură critică sub control strict

Sectorele vizate de control obligatoriu includ infrastructura critică, IT-ul, datele clasificate, mineritul, hidroenergia și companiile de stat. Legea nu se aplică activităților militare americane, aflate sub jurisdicția Danemarca.

Deși Uniunea Europeană și Danemarca au majorat sprijinul financiar, economia Groenlandei rămâne stagnantă, cu o creștere de doar 0,2% în 2025.

Groenlanda și dilema politică

Autoritățile insistă că Groenlanda dorește capital american, dar fără agende politice ascunse.

Recent, Drew Horn a anunțat un proiect de centru de date de miliarde de dolari, însă guvernul local afirmă că nu a primit solicitări oficiale.