SUA își mențin interesul pentru Groenlanda. JD Vance: Investițiile în Arctica trebuie să aducă beneficii

Statele Unite nu renunță la interesul strategic față de Groenlanda, iar negocierile privind viitorul cooperării sunt abia la început, a declarat vicepreședintele american JD Vance, aflat într-o vizită oficială în Armenia.
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
10 feb. 2026, 22:51, Știri externe

Oficialul american a precizat că discuțiile cu Groenlanda vor avea loc „în următoarele câteva luni” și a subliniat că SUA ar trebui să obțină beneficii concrete pentru investițiile făcute în securitatea Arcticii, relatează The Guardian.

JD Vance a reafirmat importanța Groenlandei pentru securitatea națională a Statelor Unite, insistând că regiunea arctică reprezintă o miză strategică majoră într-un context geopolitic tot mai tensionat.

În declarațiile sale, JD Vance a reluat criticile implicite la adresa Danemarcei și a altor aliați occidentali, afirmând că „unii dintre aliații noștri au investit prea puțin în securitatea Arcticii”.

Potrivit vicepreședintelui american, dacă Statele Unite vor intensifica eforturile financiare și militare în regiune, este „rezonabil” ca acestea să obțină avantaje în schimb.

„Groenlanda este foarte importantă pentru securitatea națională a Statelor Unite. Dacă vom investi în securitatea Arcticii, dacă vom plăti o mulțime de bani și vom fi responsabili pentru protejarea acestei mase terestre uriașe, cred că este rezonabil ca SUA să obțină anumite beneficii din asta”, a declarat JD Vance.

El a adăugat că negocierile sunt într-un stadiu incipient și că va fi nevoie de timp pentru a ajunge la un acord clar privind o eventuală soluție.

Reacția Groenlandei la discuțiile cu SUA privind Groenlanda

Ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a confirmat că dialogul cu Statele Unite este în desfășurare, însă a avertizat că pozițiile nu sunt încă aliniate. Oficialul groenlandez a declarat că este prea devreme pentru a anticipa rezultatul negocierilor.

„Nu suntem încă acolo unde vrem să fim. Va fi un drum lung, așa că este prea devreme să spunem unde vom ajunge în final”, a afirmat Motzfeldt, într-o conferință de presă susținută la Nuuk, alături de omologii săi din Danemarca și Canada.

Regiunea arctică a devenit în ultimii ani un punct central al competiției geopolitice globale, pe fondul schimbărilor climatice, al accesului la resurse naturale și al rutelor maritime strategice.

