SUA își consolidează implicarea în Caucazul de Sud. Vizita lui JD Vance și miza coridorului TRIPP pentru pace și dezvoltare economică

Vizita are loc în contextul implementării cadrului de pace convenit în 2025 între Erevan și Baku, cu sprijinul direct al Washingtonului, scrie Euronews.

Potrivit analiștilor, deplasarea lui JD Vance reprezintă un semnal clar că SUA urmăresc nu doar stabilitatea politică, ci și valorificarea potențialului economic și strategic al regiunii.

Un element central al implicării americane este coridorul Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), o rută de transport și conectivitate digitală care ar urma să traverseze Armenia, făcând legătura între Azerbaidjanul continental și exclava Nakhchivan.

Tihomira Kostova, analist principal la Centre for the Study of Democracy, a subliniat că succesul coridorului TRIPP în Caucazul de Sud depinde de stabilitate politică, transparență și guvernanță solidă. Ea avertizează că extinderea infrastructurii de transport și digitale ar putea amplifica riscurile existente, inclusiv evaziunea sancțiunilor și fluxurile financiare ilicite, dacă nu sunt implementate mecanisme stricte de control.

Pace, securitate și cooperare economică în Caucazul de Sud prin TRIPP

Cadrul de pace facilitat de SUA, semnat în august 2025 de premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliyev, a deschis o fereastră rară de oportunitate pentru cooperare regională în Caucazul de Sud, după ani de tensiuni și conflicte.

Nargiz Mammadova, expert în relații internaționale la STEM Analytical Centre din Baku, consideră că administrația americană reevaluează rolul regiunii, văzând-o drept un nod economic și logistic între Europa și Asia Centrală. Ea afirmă că vizita lui JD Vance ar putea pregăti terenul pentru un acord de parteneriat strategic între SUA și Azerbaidjan.

Dimensiunea digitală a coridorului TRIPP în Caucazul de Sud

Coridorul TRIPP nu este conceput exclusiv ca o rută de transport. Potrivit Mammadovei, digitalizarea și tehnologiile avansate vor juca un rol esențial în funcționarea acestuia. Azerbaidjanul colaborează deja cu mari companii americane din domeniul IT, iar integrarea cu rutele Zangezur și Middle Corridor ar putea susține un ecosistem digital regional, cu impact asupra lanțurilor de aprovizionare europene.

Analiștii avertizează însă că transparența și coordonarea SUA–UE vor fi decisive pentru ca TRIPP să devină un instrument real de pace și prosperitate în Caucazul de Sud.