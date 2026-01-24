JD Vance va merge în Azerbaidjan și Armenia luna viitoare, anunț făcut de Donald Trump

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, va efectua o vizită în Azerbaidjan și Armenia luna viitoare. Anunțul a venit vineri din partea președintelui Donald Trump.

Vizita are loc la câteva luni după semnarea unui acord de pace între cele două state, la Washington, relatează Reuters.

Donald Trump a spus că deplasarea lui JD Vance are scopul de a „promova Traseul Trump pentru pace și prosperitate internațională”, acord de pace încheiat între Azerbaidjan și Armenia în luna august.

Președintele american a oferit mai multe detalii într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare.

„Vom consolida parteneriatul nostru strategic cu Azerbaidjanul, un frumos acord pentru cooperare nucleară pașnică cu Armenia, acorduri pentru marii noștri producători de semiconductori și vânzarea de echipamente de apărare fabricate în SUA, precum veste antiglonț și bărci, și multe altele, către Azerbaidjan”, a scris Trump pe Truth Social.

Acordul de pace semnat în august a venit după aproape patruzeci de ani de conflict între Armenia și Azerbaidjan. Disputa a avut ca obiect regiunea muntoasă Nagorno-Karabakh.