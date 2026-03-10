Prima pagină » Știri externe » Olanda își mută temporar personalul ambasadei din Iran în Azerbaidjan

Guvernul din Țările de Jos a decis relocarea temporară a personalului ambasadei sale din Iran în Azerbaidjan, pe fondul deteriorării situației de securitate din regiune.
10 mart. 2026

Anunțul a fost făcut marți de ministrul olandez de externe, Tom Berendsen.

„Din cauza creșterii riscurilor la adresa siguranței personalului nostru, s-a decis relocarea temporară a activităților ambasadei olandeze din Iran la Baku”, a scris Berendsen într-o postare pe platforma X.

Decizia vine în contextul tensiunilor regionale generate de conflictul dintre Statele Unite și Israel cu Iranul, autoritățile olandeze invocând îngrijorări serioase privind securitatea diplomatică.

Ministerul de Externe de la Haga a precizat că măsura este una temporară și că situația va fi reevaluată în funcție de evoluțiile de securitate. Serviciile consulare pentru cetățenii olandezi vor fi gestionate din Baku pe durata relocării.

