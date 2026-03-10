Olanda își mută temporar personalul ambasadei din Iran în Azerbaidjan

Anunțul a fost făcut marți de ministrul olandez de externe, Tom Berendsen.

„Din cauza creșterii riscurilor la adresa siguranței personalului nostru, s-a decis relocarea temporară a activităților ambasadei olandeze din Iran la Baku”, a scris Berendsen într-o postare pe platforma X.

Decizia vine în contextul tensiunilor regionale generate de conflictul dintre Statele Unite și Israel cu Iranul, autoritățile olandeze invocând îngrijorări serioase privind securitatea diplomatică.

Ministerul de Externe de la Haga a precizat că măsura este una temporară și că situația va fi reevaluată în funcție de evoluțiile de securitate. Serviciile consulare pentru cetățenii olandezi vor fi gestionate din Baku pe durata relocării.