Fostul oficial din Karabakh, Ruben Vardanyan, primește 20 de ani de închisoare în Azerbaidjan, potrivit presei de stat

Vardanyan, care a fost al doilea oficial al Karabahului în 2022 și 2023, a fost judecat de un tribunal militar pentru acuzații de terorism, crime de război și crime împotriva umanității, scrie Reuters.

Agenția de știri de stat azeră Azertac nu a precizat dacă Vardanyan intenționează să facă apel. Reuters nu a reușit să ia legătura imediat cu avocatul său din Baku, Emil Babishov.

Procurorii au cerut închisoare pe viață pentru bărbatul în vârstă de 57 de ani, al cărui avocat internațional a descris procesul ca fiind nici liber, nici echitabil. Familia sa l-a citat anterior spunând că nu recunoaște procedurile și că nu regretă nimic.

Verdictul vine în contextul în care Armenia și Azerbaidjanul fac pași către pace după aproape patruzeci de ani de conflict purtat în principal pentru Nagorno-Karabakh, o regiune muntoasă din Azerbaidjan care s-a bucurat de independență de facto timp de trei decenii, până când Baku a recâștigat controlul deplin în 2023.

Vardanyan, un fost bancher care deținea anterior cetățenia rusă și și-a făcut averea în Rusia, s-a mutat în Karabakh în 2022 și s-a alăturat administrației armene de acolo în calitate de ministru de stat. Forbes estimează averea sa și a familiei sale la 1,2 miliarde de dolari.

Baku îl consideră pe el și pe alți foști oficiali separatiști drept lideri ai unei entități armate ilegale care a încercat să împiedice Azerbaidjanul să recupereze teritoriul.

Vardanyan a fost arestat în septembrie 2023 în timp ce încerca să treacă în Armenia, în contextul unui exod în masă al celor aproximativ 100.000 de etnici armeni din regiune, după ce Azerbaidjanul a recucerit teritoriul în luna respectivă.