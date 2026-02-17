Prima pagină » Știrile zilei » Ucraina anunță distrugerea unui depozit Iskander și a unui centru „Rubikon” în teritorii ocupate

Ucraina anunță distrugerea unui depozit Iskander și a unui centru „Rubikon” în teritorii ocupate

Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei au lovit un depozit al unui sistem de rachete Iskander în Crimeea ocupată și un punct de comandă al unității ruse „Rubikon” din regiunea Zaporojie, în cadrul unei serii de atacuri asupra infrastructurii militare ruse.
Rareș Mustață
17 feb. 2026, 12:34, Știri externe

Unități ale Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei au anunțat că au distrus un depozit al unui sistem operațional-tactic de rachete Iskander și un punct de pilotare la distanță al unității ruse „Rubikon”, în teritorii ocupate de Rusia.

Potrivit unui comunicat transmis marți, atacurile au fost efectuate cu drone FP-2 asupra unor obiective militare aflate în spatele liniilor ruse. În satul Pasichne, din Crimeea ocupată, a fost lovit un amplasament unde era depozitat un sistem Iskander, iar la locul impactului au fost înregistrate explozii puternice.

Un alt atac a vizat satul Vîsoke, din partea ocupată a regiunii Zaporojie, unde ar fi fost distrus un post de pilotare la distanță al unității „Rubikon”. Mai multe drone ar fi atins țintele stabilite.

Forțele ucrainene susțin că, în perioada 9-14 februarie, au lovit peste zece obiective militare rusești în teritorii ocupate, inclusiv zone de concentrare a trupelor, depozite de muniții, facilități de combustibil, parcări de tehnică militară și alte elemente de infrastructură.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat separat că a fost vizat și terminalul petrolier Tamanneftegaz, din apropierea localității Volna, în regiunea Krasnodar din Rusia. În urma atacului a izbucnit un incendiu, iar autoritățile ucrainene spun că evaluarea pagubelor este în curs.

De asemenea, forțele ucrainene au lovit un sistem de apărare antiaeriană Pantsir-S1 în apropierea localității Kacea, în Crimeea ocupată.

